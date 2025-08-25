La soja trae buenas noticias: ventas dinámicas y márgenes récord para la industria

En Argentina la soja exhibe márgenes de procesamiento y exportación inusualmente altos, mientras que el maíz y el trigo muestran un preocupante atraso en las ventas. Esa es la conclusión del analista Dante Romano

En el plano local, la soja es la protagonista positiva. La combinación de precios por encima del promedio anual, ventas dinámicas y márgenes récord para industria y exportación configuran un mercado claramente alcista.

“En Argentina tanto la industria como la exportación están con márgenes excelentes. Incluso podría aumentar el programa de exportación de poroto”, afirmó Romano. La industria estaría operando con márgenes de entre 15 y 20 dólares por tonelada y la exportación en torno a 4 dólares, cuando lo habitual en esta época es que la exportación muestre números negativos y la industria apenas supere los 10.

Además, ya se declararon 8,4 millones de toneladas en DJVE (sin nuevas presentaciones desde junio), mientras la cola de buques por cargar soja supera el millón de toneladas, récord para esta época del año. “Las ventas a precio alcanzan 24 millones de toneladas, lo que equivale al 48% de la producción frente a un promedio histórico del 40%”, puntualizó.

El maíz, el contraste

“Si bien los precios no son malos y el margen de exportación mejoró algo, las ventas siguen muy atrasadas. Esta semana se fijaron precios a unas 500.000 toneladas, cuando lo normal sería 600.000. En el acumulado, apenas se llega al 38%, mínimo histórico frente al 52% promedio. Con elevados stocks en el mundo, este retraso podría ser un error”, advirtió Romano.

La cosecha total ya alcanza el 95,9%, aunque en el sur de Buenos Aires las lluvias demoraron las tareas y muchos lotes quedaron sin levantar por el mal estado de los caminos. De cara a la próxima campaña, se proyecta un área de siembra récord de 7,8 millones de hectáreas: “Si se logran rindes promedio, la producción podría superar los 55 millones de toneladas”, adelantó.

¿Qué pasa con el trigo?

El trigo argentino, en tanto, combina perspectivas productivas históricas con un problema comercial. “Las lluvias mejoraron la condición del cultivo, que se ubica en 73% buena a excelente, récord histórico. Todo hace pensar que la producción podría superar las 20 millones de toneladas. Pero las ventas a precio no llegan al 3% frente a un promedio del 15%. Incluso sumando los negocios a fijar, apenas se alcanza el 11%, cuando normalmente estaríamos en 24%. Con una cosecha tan grande y tan poco vendido, podría haber presión de precios a la baja y faltante de espacio de almacenaje”, concluyó Romano.