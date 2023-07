Nuevo “Dólar Agro”: la cadena del maíz rechazó la medida y criticó “la imprevisión”

En las últimas horas de ayer se conoció una noticia que generó controversias en el sector agropecuario. Según fuentes del gobierno nacional, habrá un dólar para el maíz, una reversión del dólar agro, y también un tipo de cambio especial para las economías regionales.

La medida, que se anunciaría en la tardecita de viernes, no incluiría a la soja como lo hizo en las últimas ediciones. También trascendió que el beneficio será solo para aquellos cupos de exportación y no para el mercado interno. Cabe remarcar que el valor de este "dólar agro" podría rondar los $340 - $350, pero no hubo confirmación oficial al respecto.

Ecos365 dialogó con el presidente de MAIZAR, Pedro Vigneau, para conocer su visión al respecto que, claramente, se encuentra en la vereda opuesta al Gobierno. “Estas cuestiones vienen a complejizar el panorama porque todo lo que sea imprevisión o parches, lo único que genera es que los actores del ecosistema maíz estén a la defensiva”, señaló.

Para el productor y empresario, habrá “ganadores efímeros” con este tipo de “medidas intempestivas”, pero consideró que “conspiran contra la enorme oportunidad que tiene la cadena de agregar valor a la producción”. Y admitió: “esto hace parar la energía inspiradora, la innovación”

Por eso, afirmó: “estamos absolutamente en desacuerdo con cambiar las reglas de juego que generen más incertidumbre”.

¿Qué volumen queda?

Según cálculos privados, en base a Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior, quedan por comercializar cerca de 10 millones de toneladas de soja y unos 16 millones de maíz.