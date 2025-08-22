Tecnología, soluciones y alimentos: una propuesta holística para el campo

En un contexto donde la agricultura del futuro exigirá la adquisición de nuevas habilidades y una mayor colaboración, BASF cuenta con innovaciones y novedades pensando en los cultivos y la producción sustentable.

En maíz, la compañía cuenta con dos nuevos híbridos: BASF 5575 VT3P y 5747 VIPTERA 3 CL, que se destacarán por su alto rendimiento, estabilidad y adaptabilidad a diversas condiciones agroclimáticas. "Estos híbridos habrán demostrado excelentes resultados en redes de evaluación de terceros, consolidando a BASF como una opción confiable para los productores”, indicaron los expertos.

Egirasol, InSun® 2277 CL se suma a la oferta de híbridos de semillas compuesta por InSun® 211B22 y 4B2210 con tecnologías CL, permitiendo cubrir las diferentes necesidades de adaptabilidad y estabilidad de los productores en todo el país. “Este híbrido ofrecerá máxima productividad por hectárea, un completo perfil sanitario y un plus en contenido de aceite, posicionándose como uno de los mejores girasoles del mercado, tal como lo demostrará en las principales redes de ensayos y demostraciones a campo”, expresaron.

En cuanto a las novedades en protección de cultivos y tratamiento de semillas, en el stand se exhibirán propuestas innovadoras. Por un lado, Voraxor®, un herbicida pre-siembra “con alta eficacia en la desecación de malezas de hoja ancha, brindará gran velocidad y contundencia de control, además de persistencia comprobada”, aseguraron. Será un producto versátil, aplicable a soja, maíz, trigo, cebada y maní. Por otro lado, Melyra®, que según indicaron, “es un fungicida destacado, ofrecerá mayor productividad y control de enfermedades sensibles a otros triazoles”. En cuanto al tratamiento de semillas, BASF presentará HiCoat® Dry, un inoculante premium en formato sólido, de larga vida y alta concentración para el cultivo de soja.

Lo que se viene

BASF lanzará próximamente al mercado dos nuevos herbicidas: Vulcarus®, herbicida pre-siembra para el control de malezas en girasol, y Zidua®, un herbicida de uso en pre-siembra para trigo, soja, maíz y maní. Su principio activo, Pyroxasulfone, actuará desde el suelo, previniendo la germinación y el crecimiento de malezas difíciles.

"Desde BASF pensamos en la agricultura como un agricultor. La misión de la compañía es hacer todo lo que esté a su alcance para construir un futuro sustentable para la agricultura, conectando la innovación, los clientes y la sociedad. En ese sentido, seguiremos centrados en promover soluciones efectivas para los sistemas de cultivos locales, con un portafolio integrado que además de contener las últimas tecnologías aporta a mejorar el rendimiento, la rentabilidad y la experiencia de los productores y asesores técnicos", destacó Juan Pablo Migasso, gerente Senior de Sistemas de Cultivos.