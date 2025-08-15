Una buena: las lluvias jugaron a favor y el trigo muestra su mejor cara en la Zona Núcleo

En lo que va de 2025, casi toda la región núcleo ya igualó o superó sus medias históricas de lluvias. El aporte de precipitaciones de julio fue decisivo para darle un arranque firme al trigo y sostener su condición: 9 de cada 10 lotes están en estado óptimo.

En el noreste de Buenos Aires, el promedio de lluvias va de 600 a 650 mm en lo que va del año. Chacabuco ya acumuló 1040 mm; Baradero, 955 mm y Pergamino, 761 mm. En el sur de Santa Fe, Bigand registró 971 mm; Rosario, 854 mm y Montes de Oca, 825 mm . En el sudeste de Córdoba; Laboulaye marcó 718 mm y Bell Ville, 676 mm.

El inusual aporte de lluvias de julio fue clave para el arranque del trigo y su muy buena condición, además que da una buena señal para la campaña gruesa.

De hecho, hace un año, la falta de agua dejaba un 8% de cuadros regulares (unas 100.000 hectáreas) en los trigos de la región; más de la mitad apenas se mantenía en buen estado y un magro 3% en la categoría excelente. Las plantas lucían con poco desarrollo, lejos de cerrar el entresurco, golpeadas por heladas y sequía. Hoy, la realidad es otra. De una superficie implantada de 1,6 M ha, los lotes regulares apenas ocupan el 1% (menos de 20.000 ha) los buenos son un 7% y los muy buenos a excelentes trepan al 93%.

Las reservas hídricas acompañan, ya que el 60% del área tiene agua de adecuada a óptima (considerando el consumo de una pradera permanente al metro de profundidad). Pero, en la franja oeste ya empieza a faltar, con perfiles más ajustados. No obstante, por ahora, el cereal no pide demasiado: el 6% está en inicio de macollaje y el 94% en pleno macollaje, los cuales son estadios de baja demanda hídrica.

Los pronósticos anuncian lluvias generalizadas a partir del martes que viene, lo cual es un guiño extra para sostener este favorable presente. “La foto actual es la mejor de los últimos 3 o 4 años para el trigo”, cuentan desde Piedritas, en el NO bonaerense. Sin embargo, los productores están en alerta por la aparición de enfermedades: en el sudeste cordobés ya se detectan los primeros síntomas de enfermedades en algunas variedades.