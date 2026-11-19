Resumen Ejecutivo La firma de inteligencia artificial Anthropic debutó en el Nasdaq (ticker ANT ) a US$ 83 por acción , captando US$ 81.300 millones y alcanzando una valuación de US$ 1,5 billones .

debutó en el (ticker ) a , captando y alcanzando una valuación de . La creadora de Claude facturó US$ 16.956 millones en el tercer trimestre de 2026, multiplicando por doce sus ingresos interanuales con resultado operativo ajustado positivo.

facturó en el tercer trimestre de 2026, multiplicando por doce sus ingresos interanuales con resultado operativo ajustado positivo. BYMA y Banco Comafi gestionan la habilitación del CEDEAR de Anthropic tras la aprobación condicionada de la CNV , permitiendo invertir localmente en pesos argentinos.

y gestionan la habilitación del tras la aprobación condicionada de la , permitiendo invertir localmente en pesos argentinos. El desempeño bursátil de la compañía enfrentará el escrutinio sobre sus elevados costos de infraestructura tecnológica, la volatilidad inicial y la intensa competencia frente a OpenAI y Google.

La inteligencia artificial acaba de dar otro paso decisivo en los mercados financieros. Anthropic, la compañía estadounidense responsable del desarrollo de Claude, llegó a Wall Street con una operación que marca un nuevo hito para el sector tecnológico y vuelve a poner bajo la lupa el verdadero valor económico de la revolución de la IA.

La empresa fijó el precio de su oferta pública inicial (IPO) en US$ 83 por acción, por encima del rango de entre US$ 70 y US$ 78 que esperaba inicialmente el mercado.

La operación permitió captar aproximadamente US$ 81.300 millones y alcanzar una valuación cercana a los US$ 1,5 billones, convirtiéndose en uno de los debuts bursátiles más importantes de la historia.

Las acciones comenzaron a negociarse en el Nasdaq bajo el símbolo ANT, en una operación que refleja el enorme interés de los inversores por las compañías que están construyendo la próxima generación de tecnologías basadas en inteligencia artificial.

El dato no es menor: el mercado está dispuesto a colocar miles de millones de dólares en una empresa cuyo principal activo es su capacidad para desarrollar modelos de inteligencia artificial cada vez más sofisticados.

Pero la pregunta empieza a ser otra: ¿cuánto de ese crecimiento ya está incorporado en el precio de sus acciones?

¿Por qué Anthropic despierta tanto interés entre los inversores?

Fundada en 2021, Anthropic se convirtió en uno de los principales protagonistas de la competencia global por el desarrollo de inteligencia artificial.

Su producto más conocido es Claude, una familia de modelos capaces de procesar información, redactar textos, analizar documentos, generar código y ejecutar tareas complejas.

La compañía compite en un mercado donde también participan gigantes como OpenAI, Google y Microsoft, en una carrera que demanda inversiones multimillonarias en infraestructura, capacidad de procesamiento y desarrollo tecnológico.

Uno de los datos que explica el entusiasmo de los inversores es su crecimiento comercial.

Según se conoció, Anthropic registró ingresos por US$ 16.956 millones durante el tercer trimestre de 2026, más de doce veces lo facturado en el mismo período del año anterior.

Además, la compañía mostró por segundo trimestre consecutivo un resultado operativo ajustado positivo.

Sin embargo, el crecimiento acelerado no elimina los interrogantes. El negocio de la inteligencia artificial requiere inversiones extraordinarias y todavía enfrenta desafíos vinculados con la rentabilidad, la competencia y el costo de sostener su infraestructura tecnológica.

Por eso, la salida a Bolsa de Anthropic también representa una prueba para el mercado: determinar si las valuaciones actuales reflejan el potencial real del negocio o si existe un exceso de expectativas alrededor de la inteligencia artificial.

¿Cómo pueden invertir los argentinos en Anthropic?

Una de las novedades más relevantes para el mercado local es la posibilidad de acceder a la compañía desde Argentina mediante un Certificado de Depósito Argentino (CEDEAR).

Este instrumento permite invertir en activos del exterior desde el mercado argentino, operando en pesos y sin necesidad de abrir una cuenta directamente en Estados Unidos.

Según informó El Cronista, BYMA y Banco Comafi trabajaban para concretar el listado del CEDEAR de Anthropic en coincidencia con su debut en Wall Street.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) había aprobado la solicitud bajo determinadas condiciones, por lo que todavía debían completarse los procedimientos necesarios para habilitar su negociación.

Una vez disponible, el instrumento permitirá que los inversores locales tengan exposición a la evolución de las acciones de Anthropic.

El procedimiento general será similar al de otros CEDEAR:

* Contar con una cuenta comitente en un agente de liquidación y compensación (ALyC).

* Buscar el CEDEAR de Anthropic cuando esté habilitado para operar.

* Consultar su cotización, liquidez y relación de conversión.

* Comprar la cantidad deseada de certificados según el capital disponible.

Es importante tener presente que el precio del CEDEAR puede estar influido tanto por la cotización de la acción en Estados Unidos como por el tipo de cambio financiero y la relación de conversión del instrumento.

El otro lado de la apuesta: ¿qué riesgos esconde la IA?

El entusiasmo por Anthropic no significa que la inversión esté libre de riesgos.

Las empresas vinculadas con inteligencia artificial atraviesan una etapa de fuerte expansión, pero sus modelos de negocios todavía deben demostrar que pueden sostener niveles de rentabilidad compatibles con las enormes valuaciones que alcanzan en los mercados.

Entre los principales factores que los inversores deberán seguir aparecen:

1. El costo de la infraestructura: Entrenar y operar modelos avanzados de inteligencia artificial requiere centros de datos, procesadores especializados y grandes cantidades de energía.

2. La competencia tecnológica: OpenAI, Google, Microsoft y otros jugadores están destinando recursos extraordinarios para ganar participación en un mercado que todavía está en plena transformación.

3. La rentabilidad futura: El crecimiento de los ingresos debe convertirse en ganancias sostenibles. No alcanza con captar usuarios y aumentar la facturación.

4. La volatilidad bursátil: Las acciones que debutan en Wall Street pueden experimentar fuertes movimientos de precios durante sus primeras jornadas de negociación.

Por eso, los analistas recomiendan prudencia frente a las compañías que llegan al mercado con grandes expectativas de crecimiento.

¿Es una oportunidad de inversión o una apuesta arriesgada?

La salida a Bolsa de Anthropic representa mucho más que el debut de una nueva acción en Nasdaq. Es una señal de hasta dónde llegó el interés financiero por la inteligencia artificial y de cómo los mercados están comenzando a valorar a las empresas que desarrollan esta tecnología.

Para los inversores argentinos, la llegada de un CEDEAR abre una puerta de acceso a uno de los protagonistas de esta transformación global sin necesidad de operar directamente en el exterior.

Sin embargo, una compañía innovadora no necesariamente constituye una inversión conveniente a cualquier precio.

La evolución de sus ingresos, su capacidad para generar ganancias, las necesidades de financiamiento y la competencia serán variables determinantes para evaluar su desempeño en Bolsa.

La gran incógnita ya no es si la inteligencia artificial cambiará la economía mundial. La pregunta es qué empresas conseguirán transformar esa revolución tecnológica en un negocio rentable y sostenible. Anthropic acaba de poner su apuesta sobre la mesa. Ahora será Wall Street quien tenga que decidir cuánto vale.