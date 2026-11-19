Resumen Ejecutivo La histórica salida a bolsa de Anthropic recaudó US$ 107.300 millones , impulsando inicialmente a los bonos soberanos argentinos antes de que la volatilidad global revirtiera las subas.

recaudó , impulsando inicialmente a los bonos soberanos argentinos antes de que la volatilidad global revirtiera las subas. Los títulos Globales lideraron la apertura con alzas de hasta 0,28% ( GD38 ), mientras los Bonares mostraron variaciones mixtas frente a la cautela del mercado local.

lideraron la apertura con alzas de hasta ( ), mientras los mostraron variaciones mixtas frente a la cautela del mercado local. Tras perder fuerza el optimismo externo, la deuda argentina volvió a retroceder y el riesgo país escaló desde los 848 hacia los 870 puntos básicos .

escaló desde los hacia los . La recuperación sostenible de los activos financieros dependerá de la acumulación de reservas del Banco Central y la capacidad de refinanciar los vencimientos previstos para 2027.

La expectativa por el histórico desembarco de Anthropic en Wall Street generó una nueva ola de entusiasmo entre los inversores internacionales. La compañía detrás de Claude protagonizó una de las mayores operaciones bursátiles de la historia y su debut en el Nasdaq alimentó las expectativas de recuperación de los principales indicadores estadounidenses.

En ese contexto, los bonos soberanos argentinos en dólares comenzaron la jornada del jueves 19 de noviembre con una tendencia mayoritariamente positiva. Sin embargo, el movimiento encontró rápidamente un límite: con el avance de la rueda, el optimismo internacional perdió fuerza y los activos financieros locales volvieron a quedar expuestos a la volatilidad.

La primera fotografía del mercado mostraba avances de los Globales y un comportamiento mixto de los Bonares. Pero el escenario cambió durante la jornada, con nuevas presiones sobre la deuda argentina y un riesgo país que volvió a superar los 850 puntos básicos, acercándose posteriormente a los 870.

Los Globales lideraron el rebote inicial

Durante las primeras operaciones, los títulos bajo legislación extranjera encabezaron las mejoras.

El Global 2038 avanzó un 0,28%, mientras que los Globales 2041 y 2046 registraron subas del 0,25% cada uno. También mostraron variaciones positivas el Global 2035 (+0,23%), el Global 2030 (+0,17%) y el Global 2029 (+0,15%).

Entre los Bonares, en cambio, la dinámica fue más heterogénea. El AL41 llegó a avanzar un 0,22%, el AL27 mejoró un 0,08% y el AL35 ganó un 0,05%. En sentido contrario, el AL38 retrocedió un 0,06% y el AL30 cedió un 0,02%.

El comportamiento inicial reflejaba una recuperación moderada de la deuda soberana, aunque insuficiente para modificar la percepción de riesgo que continúa pesando sobre los instrumentos argentinos.

Anthropic, el nuevo termómetro del apetito global por el riesgo

El principal catalizador internacional fue la salida a bolsa de Anthropic, desarrolladora de inteligencia artificial y creadora del modelo Claude.

La operación alcanzó una dimensión histórica: la compañía recaudó u$s107.300 millones entre su oferta pública inicial y la colocación privada, superando el registro previo de SpaceX.

El entusiasmo por la operación también se trasladó a los futuros de Wall Street, que inicialmente anticipaban ganancias de hasta el 2%, en un contexto en el que los inversores buscaban señales de recuperación para el sector tecnológico.

La magnitud del debut bursátil convirtió a Anthropic en un indicador relevante para medir el apetito de los fondos internacionales por las empresas vinculadas con la inteligencia artificial.

El interés del mercado no responde solamente al tamaño de la operación, sino también a la expectativa de que la IA continúe generando oportunidades de crecimiento y rentabilidad en los próximos años.

Sin embargo, el entusiasmo tecnológico no alcanzó para garantizar una mejora sostenida en los activos financieros argentinos.

El riesgo país vuelve a poner en evidencia la fragilidad financiera

La evolución de los bonos locales refleja que el mercado argentino continúa condicionado por factores propios, más allá de los movimientos positivos que puedan registrarse en el exterior.

Entre las principales variables observadas por los inversores se encuentran la capacidad del Banco Central para acumular reservas, los compromisos de deuda previstos para 2027 y las posibilidades de recuperar el acceso al financiamiento internacional.

El riesgo país, que había cerrado el miércoles en 848 puntos básicos, volvió a mostrar dificultades para consolidar una tendencia descendente.

La posterior reversión de los mercados internacionales profundizó las presiones sobre los títulos argentinos y volvió a poner en primer plano las dudas sobre la sostenibilidad de una recuperación financiera.

En este escenario, un rebote puntual de las cotizaciones no necesariamente implica un cambio estructural en la percepción de los inversores.

La deuda argentina sigue buscando señales de confianza

La jornada dejó una señal relevante: la mejora del contexto internacional puede ofrecer oportunidades de recuperación para los activos argentinos, pero no reemplaza la necesidad de resolver los desequilibrios y desafíos del frente financiero local.

El comportamiento de los bonos seguirá dependiendo de la evolución de las reservas, el cumplimiento del programa financiero, las perspectivas de refinanciación de los vencimientos y la capacidad del Gobierno para recuperar la confianza de los mercados.

Mientras tanto, la irrupción bursátil de Anthropic muestra que el capital internacional mantiene un fuerte interés por los nuevos motores de crecimiento tecnológico. Para Argentina, el desafío es transformar eventuales ventanas de optimismo global en una mejora duradera de sus condiciones de financiamiento.

La conclusión para los inversores es clara: la euforia internacional puede impulsar un rebote, pero la confianza en la deuda argentina todavía necesita fundamentos propios.