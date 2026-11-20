Hay una escena que se repite en muchas familias a la vuelta de las vacaciones: las anécdotas siguen frescas y, de pronto, llega una factura del celular que parece de otra persona. Las operadoras advierten sobre el roaming, pero rara vez aclaran que un solo día de navegación sin un plan adecuado puede costar más que una noche de hotel. El problema casi nunca es una gran imprudencia, sino una suma de pequeños descuidos. A esto se suma que el teléfono guarda las reservas, los pasajes y hasta la tarjeta de embarque. Por eso vale la pena repasar algunos hábitos poco conocidos que mantienen el gasto a raya.

1. El roaming no siempre pide permiso

El primer consejo parece obvio, aunque no lo es tanto: revisar qué hace el celular cuando nadie lo mira. En el iPhone existe la Asistencia para Wi‑Fi, que pasa a datos móviles si el Wi‑Fi del hotel es débil, y muchos Android hacen algo parecido. Basta una conexión inestable en el lobby para que el teléfono empiece a consumir datos en roaming. En cruceros y algunos ferris, además, el celular puede conectarse a una red marítima satelital con tarifas varias veces más caras que las terrestres. Desactivar el roaming de datos y la sincronización en segundo plano antes de despegar lleva cinco minutos y evita la mayoría de los sustos.

2. Una SIM digital antes de salir de casa

La segunda recomendación cambia el enfoque y propone reemplazar el roaming por una opción pensada para quienes viajan. La eSIM es una tarjeta SIM virtual integrada en el propio celular, que se activa con un código QR o desde una aplicación. La eSIM de Yesim permite llegar al destino con internet desde el primer minuto, y suele salir bastante más barata que una SIM con roaming de datos de la operadora habitual. Yesim es un servicio eSIM con sede en Suiza que ofrece paquetes de datos para más de 190 países y regiones, todo gestionado desde una sola app. La plataforma también incluye extras, entre ellos un número virtual para recibir llamadas o códigos sin usar la línea principal.

Instalar una SIM digital en la puerta de embarque con la batería al 12 % no es la mejor idea. Lo sensato es descargar la aplicación desde App Store o Play Market unos días antes y dejar el perfil instalado, ya que en muchos casos el paquete empieza a contar recién al conectarse a una red del destino. También conviene comprobar que el equipo esté liberado. Los iPhone desde el modelo XS admiten eSIM, igual que muchos Android de gama media y alta recientes. Una vez instalada, la línea principal sigue activa para llamadas y SMS, mientras los datos pasan por la SIM de viaje.

3. Calcular el consumo antes de elegir el paquete

Un error frecuente es comprar a ciegas, ya sea un plan enorme que nunca se termina o uno que se agota antes de llegar al hotel. La pregunta de cuántos GB necesito para viajar no tiene una única respuesta, porque depende de la duración y de los hábitos de cada persona. Quien solo usa mapas y mensajería puede arreglarse con menos de un giga por semana. Alguien que publica historias a diario o mira series en el tren necesitará bastante más. ¿Quién imaginaría que media hora de videos cortos en el colectivo gasta más que una semana de mapas?

Una referencia rápida de consumo

Navegación con Google Maps: unos 5 a 10 MB por hora, menos con mapas descargados. WhatsApp con fotos y audios: entre 50 y 100 MB por día. Videollamadas: entre 300 y 700 MB por hora. Redes sociales con video: hasta 1 GB por hora. Series en calidad estándar: cerca de 1 GB por hora.

Con estos números, diez días de uso moderado suelen quedar cubiertos con 5 a 10 GB. Las copias de seguridad de fotos y las actualizaciones de aplicaciones son las que más datos se llevan en silencio. Conviene dejarlas en pausa hasta volver al wifi del hotel. Muchas apps de eSIM muestran el saldo en tiempo real y permiten recargar unos pocos gigas. Esa flexibilidad es una ventaja clara frente a la SIM de datos del kiosco del aeropuerto.

4. Pensar en el destino, la VPN y los contactos

No es lo mismo una escapada a una capital europea que un recorrido largo por Sudamérica. En Buenos Aires, Mendoza o la Patagonia, la cobertura cambia mucho entre ciudades y rutas de montaña, por lo que conviene elegir una eSIM para Argentina que funcione con más de una red local. En el wifi público de aeropuertos y cafés, una VPN agrega protección al consultar el banco. También ayuda a guardar los números de emergencia del país y usar un número virtual. Ninguna de estas medidas cuesta demasiado, y juntas evitan buena parte de los dolores de cabeza.

Volver con buenos recuerdos y sin deudas con la operadora

Evitar gastos inesperados con el celular no exige conocimientos técnicos, sino algo de previsión antes de cerrar la valija. Desactivar el roaming, instalar una eSIM con anticipación y calcular el consumo real resuelve casi todo lo que después aparece en la factura. Lo curioso es que estas medidas también hacen el viaje más cómodo, porque permiten pedir un taxi o traducir un menú sin buscar un wifi abierto. Las vacaciones ya traen suficientes imprevistos como para sumar uno que se evita con media hora de preparación. Tal vez el mejor viaje sea aquel en el que nadie tuvo que pensar en el celular más de lo necesario.