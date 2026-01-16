Chicharrita del maíz: estrategias para reducir el riesgo del achaparramiento del cultivo

En el marco del trabajo conjunto que impulsa la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación junto con el sector privado, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) continúa fortaleciendo las acciones para el control del achaparramiento del maíz. Cabe recordar que la semana pasada desde el INTA Rafaela advirtieron por la presencia de la plaga en maíces tardíos.

Actualmente, el SENASA cuenta con un registro de 24 productos fitosanitarios autorizados para el control de la chicharrita del maíz, mientras que otros se encuentran en etapa de evaluación, ampliando así las alternativas disponibles para el cuidado del cultivo.

Dado que el achaparramiento del maíz es una enfermedad transmitida por la chicharrita (Dalbulus maidis), el control de este insecto vector constituye una herramienta clave dentro de una estrategia de manejo integrado orientada a reducir el riesgo de la enfermedad y proteger el desarrollo del cultivo.

En este sentido, el organismo fitosanitario recuerda la necesidad de utilizar exclusivamente productos autorizados, cuyo listado actualizado se encuentra disponible en su sitio web.

Asimismo, resulta fundamental la implementación de medidas de manejo y control temprano, recomendadas por el INTA, tales como intensificar los monitoreos del cultivo, controlar el maíz voluntario, seleccionar híbridos con mejor comportamiento frente a la plaga, realizar tratamientos de semillas y en la medida de lo posible, sincronizar las fechas de siembra a nivel zonal.