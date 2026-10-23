Claves del día: cambio de manos en empresas locales, el changuito se achica y el Gobierno busca dólares del colchón

En Rosario y su corredor industrial, una red de concesionarias de camiones y un laboratorio especializado cambian de manos. En los supermercados, en cambio, agosto completó ocho meses consecutivos de caídas interanuales.

El Gobierno busca movilizar ahorros con la reglamentación de Inocencia Fiscal II, mientras pierde al coordinador de Energía y Minería. Las fintech anticipan una etapa de fusiones y adquisiciones; los inversores vuelven a buscar protección en la deuda estadounidense; y YPF amplía su apuesta gastronómica con McDonald’s. La disputa por los ingresos atraviesa desde el surtidor hasta la billetera digital.

Navicam, el grupo de la familia Picone dedicado a comercializar camiones Iveco, adquirió la totalidad de Beta, la histórica concesionaria de la familia Boccardo. Desde junio controla las sedes de Rosario, Santo Tomé y Paraná, bajo la identidad Navicam Litoral.

La compra viene acompañada por inversiones: para 2027 proyecta un taller de 25 áreas de servicio en Circunvalación y Uriburu, y otra instalación sobre la ruta 14, en Entre Ríos.

La estrategia prioriza mantenimiento, repuestos y financiación para fortalecer la venta de unidades.

Otra operación involucra a Laboratorio Litoral, fundado en 1993 por Fabián Piotto y Marcelo Baggi. La firma, con instalaciones en el Micro Parque Industrial de Alvear, fue adquirida por la suiza SGS, dedicada a inspección, ensayos y certificación.

El traspaso incorporó a todo el personal sin despidos. Piotto dejó la compañía y Baggi permanece como asesor durante la transición.

El laboratorio presta servicios analíticos a las industrias alimenticia, farmacéutica y ambiental.

El changuito sigue perdiendo

Según los datos del Indec, las ventas de supermercados a precios constantes disminuyeron 3,7% interanual en agosto, con una contracción acumulada del 2,8% entre enero y agosto.

La medición desestacionalizada también retrocedió: 0,8% frente a julio, tercera baja mensual consecutiva. El indicador había descendido 1,3% en junio y 0,7% en julio.

Los autoservicios mayoristas registraron una caída interanual del 3,6%. Los centros de compras, en contraste, avanzaron 3,7%.

Para fabricantes, distribuidores y supermercados, la presión vuelve sobre la rotación de mercadería, las promociones y los márgenes. La mejora de algunos segmentos no alcanza para cambiar el resultado del consumo masivo: el supermercado acumuló ocho meses consecutivos por debajo del año anterior.

Inocencia Fiscal II

El Poder Ejecutivo publicó el Decreto 1253/2026, que reglamenta disposiciones de Inocencia Fiscal II. La medida precisa condiciones del régimen simplificado de Ganancias, criterios de fiscalización y mecanismos de reducción de multas.

La adhesión podrá ejercerse para períodos fiscales iniciados desde el 1° de enero de 2025, mediante el procedimiento dispuesto por ARCA. El organismo deberá emitir una constancia digital que acredite el ingreso.

La reglamentación contempla el efecto liberatorio del pago de Ganancias del período fiscal base y la presunción de exactitud para declaraciones de Ganancias e IVA de períodos no prescriptos, dentro de las condiciones del régimen. Ese es uno de los instrumentos con los que el Gobierno intenta dar previsibilidad a quienes incorporen ahorros al circuito formal.

El decreto también define cuándo existe una “discrepancia significativa”: entre otros supuestos, cuando el ajuste del impuesto o del quebranto alcanza al menos el 15% de lo declarado, o supera el importe previsto por el artículo 1° del Régimen Penal Tributario.

Las facturas apócrifas y determinados créditos fiscales computados improcedentemente configuran esa discrepancia independientemente del monto. Se prevé, además, la posibilidad de rectificar dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación correspondiente, cancelando o regularizando diferencias e intereses, bajo las condiciones establecidas.

En materia de sanciones, las reducciones alcanzan a los sujetos definidos por la norma —incluidas mipymes y personas humanas— que no sean Grandes Contribuyentes Nacionales. Para el beneficio transitorio se exige subsanar el incumplimiento formal en los plazos y condiciones de ARCA. La cobertura tiene requisitos: no constituye una inmunidad tributaria general.

Renunció González y Economía no prevé reemplazarlo

Daniel González dejó la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería, desde la que articulaba dos áreas centrales para la estrategia inversora del Gobierno.

El funcionario explicó que conversaba su salida con Luis Caputo desde hacía meses y que su equipo continuaría en funciones. Fuentes del Ministerio de Economía señalaron que no tendrá reemplazo. Desde el Palacio de Hacienda atribuyeron la decisión a razones personales y al desgaste de la función pública.

Fintech: más empresas, pero una mayoría espera fusiones

El Mapa Fintech Argentina 2026, elaborado por la Cámara Argentina Fintech y Taquion, identificó 1.108 compañías, frente a 939 en 2025: un crecimiento del 18%.

La expansión viene con una señal de concentración: 91% anticipa una consolidación del sector y 73% identifica la necesidad de ganar escala como motor. El 80,4% utiliza capital propio, una condición que puede limitar la velocidad de crecimiento.

Las firmas proyectan inversiones por US$2.200 millones para 2027. El 71% alcanzó el equilibrio financiero y el 73% informó crecimiento real de facturación. Casi la mitad ya opera fuera del país.

La presión tributaria y la modernización regulatoria figuran entre los principales desafíos; inteligencia artificial y automatización, entre las oportunidades. Como antecedente de integración, el informe menciona el acuerdo para que Banco Macro adquiera 50% de Personal Pay mediante un aporte de US$75 millones.

La competencia exige ampliar servicios y reducir costos. El 91% expresa una expectativa de consolidación, no un porcentaje de compañías que vaya a desaparecer.

Mercados sacudidos

La jornada del jueves combinó tensión petrolera y dudas sobre la rentabilidad de las enormes inversiones en inteligencia artificial.

El Brent superó US$113 por barril, mientras balances tecnológicos reavivaron preguntas sobre cuánto capital requiere la expansión de la IA y cuándo se traducirá en ganancias.

La Bolsa porteña retrocedió 1,5%. El riesgo país llegó a 703 puntos. También sufrieron los metales preciosos y las criptomonedas.

El movimiento destacado fue la demanda de bonos del Tesoro estadounidense, que recuperaron protagonismo como refugio. Para la Argentina, el deterioro global sumó presión sobre los activos locales.

YPF suma McDonald’s

YPF inauguró el primer McDonald’s dentro de su red, en Libertador y Melo, Vicente López, bajo el formato YPF Black. La apertura concreta el acuerdo firmado con Arcos Dorados en junio.

Se contemplan restaurantes independientes, locales integrados con Full y establecimientos con atención separada; algunos podrán incorporar AutoMac. No hay una cantidad de aperturas definida: dependerá de la evaluación comercial de Arcos Dorados.

Horacio Marín planteó otra opción para los puntos donde McDonald’s no se instale: hamburguesas de CARNE, la marca del chef Mauro Colagreco, en Full.

El ejecutivo proyectó que Full cerrará este año con US$680 millones de facturación y aspira a superar US$1.000 millones en 2027.

También hay conversaciones con Mercado Libre para incorporar puntos de retiro de compras, todavía sin un acuerdo firmado. La estación busca capturar más gasto de cada visita: combustible, comida y, eventualmente, servicios de entrega.