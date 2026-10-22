Venta de campos: entre la demanda insatisfecha y los precios que frenan operaciones

La actividad del mercado inmobiliario rural se mantuvo estable durante septiembre, con una muy leve tendencia positiva, de acuerdo con el último relevamiento del Índice de Actividad del Mercado Inmobiliario Rural (InCAIR), que se ubicó en 54,31 puntos.

El indicador refleja el nivel de actividad del sector y no los precios ni los valores de los establecimientos rurales. Su medición comenzó en noviembre de 2013 y toma como referencia máxima los 100 puntos, correspondientes al pico histórico de actividad.

Pocos campos agrícolas buenos

Uno de los principales aspectos que destaca el informe es la escasa oferta de campos agrícolas de buena calidad frente a una demanda que continúa insatisfecha.

El desbalance entre la disponibilidad de establecimientos y el interés de los compradores aparece como uno de los datos centrales del escenario actual. El relevamiento, sin embargo, no cuantifica la superficie ofrecida ni el volumen de operaciones, por lo que no permite establecer la magnitud de esa brecha.

Campos ganaderos: los valores definen el cierre

En el segmento ganadero, el panorama presenta una dinámica particular. Según el InCAIR, las consultas y visitas a los campos se mantienen firmes, aunque las operaciones terminan concretándose únicamente cuando los valores solicitados se corresponden con los del mercado.

En cambio, las pretensiones que se ubican por fuera de esas referencias dificultan el cierre de los negocios.

El dato pone el foco en la negociación entre las expectativas de los vendedores y los valores que los interesados están dispuestos a convalidar. La existencia de consultas y visitas, por sí sola, no garantiza que las operaciones lleguen a concretarse.

¿Qué mide el InCAIR?

El Índice de Actividad del Mercado Inmobiliario Rural es un indicador mensual que busca reflejar el movimiento del mercado de tierras rurales. Su escala tiene un máximo de referencia de 100 puntos, asociado al pico de mayor actividad histórica.

Es importante señalar que el índice no mide la evolución de los precios de los campos, sino el nivel de actividad del mercado.

Con 54,31 puntos en septiembre, el indicador muestra un escenario de estabilidad y una leve inclinación positiva. Al mismo tiempo, el informe identifica dos factores que marcan la dinámica comercial: la falta de oferta de buenos campos agrícolas y la importancia de que los valores de los establecimientos ganaderos se ajusten a las referencias de mercado para concretar operaciones.