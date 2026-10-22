Newcastle en Brasil: Argentina sube la guardia y restringe importaciones avícolas

La detección de un brote de enfermedad de Newcastle en una granja avícola comercial de Brasil activó nuevas medidas sanitarias en Argentina. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) aplicó una estrategia de zonificación para limitar los riesgos de ingreso del virus y, al mismo tiempo, evitar una interrupción generalizada del comercio de productos aviares del país vecino.

El foco fue confirmado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil (MAPA) en un establecimiento dedicado a la producción de pavos para engorde, ubicado en el municipio de Nova Itaberaba, en el estado de Santa Catarina.

Tras la detección, las autoridades brasileñas pusieron en marcha medidas de control, contención y erradicación previstas en su plan de contingencia. En respuesta, Argentina activó los mecanismos sanitarios acordados entre ambos países.

Qué productos podrán ingresar desde Brasil

Una de las principales decisiones del SENASA fue suspender las importaciones de mercancías aviares procedentes exclusivamente de la zona de restricción establecida por las autoridades sanitarias brasileñas.

Sin embargo, la medida no implica un cierre total del comercio avícola con Brasil. Los productos provenientes de otras zonas podrán continuar ingresando y comercializándose normalmente, siempre que cuenten con la certificación oficial del MAPA que acredite su origen en áreas libres de la enfermedad.

La decisión se apoya en el acuerdo de reconocimiento mutuo de los sistemas de zonificación y compartimentación que Argentina y Brasil mantienen vigente desde 2025 para la enfermedad de Newcastle y la influenza aviar.

Estos mecanismos permiten delimitar áreas sanitariamente diferenciadas, intercambiar información epidemiológica y garantizar la trazabilidad de los productos, con el objetivo de evitar que un brote localizado derive en restricciones comerciales más amplias.

Por qué preocupa la enfermedad de Newcastle

La enfermedad de Newcastle es una infección viral que afecta a aves domésticas y silvestres. Su circulación representa un riesgo para la producción avícola y puede generar consecuencias sanitarias y comerciales cuando se detectan brotes en establecimientos de producción.

Argentina mantiene su condición de país libre de esta enfermedad desde 1987, por lo que preservar ese estatus constituye una prioridad para la sanidad animal y el desarrollo de la actividad avícola.

La prevención resulta clave para evitar la introducción del virus, especialmente ante la posibilidad de circulación entre aves y la exposición de los establecimientos productivos a factores externos.

Las medidas que deben reforzar las granjas avícolas

Ante este escenario regional, el SENASA recordó la importancia de fortalecer los protocolos de bioseguridad en los establecimientos comerciales.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

* Revisar el estado de las mallas antipájaros para reducir el contacto con aves silvestres.

* Limpiar y desinfectar instalaciones, vehículos y equipos de trabajo.

* Eliminar o reducir sectores con agua estancada que puedan atraer aves silvestres.

* Controlar el ingreso y la circulación de personas, vehículos y herramientas.

* Utilizar correctamente los elementos de protección personal y evitar su circulación entre sectores.

Evaluar la vacunación contra la enfermedad de Newcastle según la categoría productiva y bajo el criterio del veterinario responsable.

Además, las autoridades sanitarias instaron a mantener una vigilancia permanente ante aumentos inusuales de la mortalidad o la aparición de signos clínicos compatibles con la enfermedad.

Cómo notificar una sospecha al SENASA

La detección temprana es fundamental para contener posibles brotes. Ante la presencia de aves con signos sospechosos o mortalidad inusual, se debe dar aviso inmediato al SENASA.

Las notificaciones pueden realizarse en las oficinas del organismo, por WhatsApp al 11 5700 5704, mediante la aplicación Notificaciones Senasa, por correo electrónico a notificaciones@senasa.gob.ar o a través del apartado “Avisá al Senasa” de su sitio web.

El desafío: sostener el comercio sin descuidar la sanidad

La respuesta argentina busca equilibrar dos objetivos: prevenir el ingreso de la enfermedad de Newcastle y sostener el intercambio comercial con Brasil en las zonas que conservan su condición sanitaria.

Para la cadena avícola, el seguimiento de la situación epidemiológica y el cumplimiento de los requisitos de origen serán determinantes para conocer el alcance de las restricciones y su evolución.

Mientras tanto, el refuerzo de la bioseguridad y la vigilancia en las granjas argentinas siguen siendo herramientas centrales para proteger el estatus sanitario del país y reducir los riesgos para la producción.