Incertidumbre electoral: ¿cuál es el instrumento bursátil que multiplicó operaciones?

La incertidumbre electoral volvió a influir en las decisiones de inversión en el mercado argentino. En ese contexto, los Certificados de Depósito Argentinos (CEDEAR) registraron un fuerte crecimiento en el volumen operado durante septiembre, consolidándose como uno de los instrumentos elegidos por los inversores para diversificar sus carteras y obtener exposición a activos del exterior.

Según datos del Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC), citados por El Cronista, las operaciones con CEDEAR alcanzaron los $6,7 billones en septiembre. El monto representó un incremento del 15% respecto de agosto y una suba interanual del 109,3%.

El comportamiento de estos instrumentos se produjo en paralelo con un avance del dólar contado con liquidación (CCL), que subió un 0,4% hasta ubicarse en torno a los $1.639, de acuerdo con la información publicada el 22 de octubre de 2026.

Los inversores buscan cobertura frente a la incertidumbre

Los CEDEAR permiten invertir desde el mercado argentino en acciones de compañías extranjeras. Además de facilitar la diversificación geográfica, sus cotizaciones en pesos están vinculadas tanto al precio del activo subyacente como a la evolución del tipo de cambio implícito.

Por ese motivo, suelen captar interés cuando los inversores buscan reducir su exposición a los riesgos asociados a la economía local o incorporar activos vinculados al mercado internacional.

El crecimiento de las operaciones registrado en septiembre coincide con una mayor atención sobre la cobertura preelectoral. Sin embargo, el aumento del volumen negociado no implica necesariamente que todas las operaciones respondan a una estrategia defensiva: también puede reflejar decisiones de diversificación, posicionamiento y negociación de corto plazo.

El mercado de capitales mostró resultados dispares

El informe mensual del IAMC registró un volumen total negociado de $540 billones en el mercado local durante septiembre. La cifra representó un crecimiento mensual del 17,3%, aunque quedó un 15,4% por debajo del nivel de igual mes del año anterior.

Las obligaciones negociables ocuparon el segundo lugar entre los instrumentos destacados por volumen, con operaciones por $14,8 billones. El monto aumentó un 55,5% mensual y un 18,9% interanual.

En cambio, el volumen operado en bonos alcanzó los $316,4 billones, con una suba mensual del 23,4% y una caída interanual del 23,7%.

Estos resultados muestran que la actividad financiera no evolucionó de manera uniforme entre los distintos activos. Mientras los CEDEAR y las obligaciones negociables registraron incrementos interanuales, el volumen de bonos retrocedió frente a septiembre del año anterior.

Las obligaciones negociables, bajo la lupa de los inversores

El escenario internacional también comenzó a incidir sobre el financiamiento corporativo argentino. De acuerdo con el análisis de Research de Adcap, el aumento de las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense se trasladó al crédito corporativo local, con una suba promedio de 74 puntos en los rendimientos durante el último mes analizado.

Ante ese panorama, los analistas señalaron que los instrumentos de corto y mediano plazo pueden resultar atractivos para quienes buscan limitar la sensibilidad de los precios a las variaciones de las tasas de interés.

El informe también destacó diferencias entre emisores. En particular, mencionó a YPF y Vista como alternativas con valuaciones relativas atractivas, en función de sus fundamentos financieros y sus perfiles de vencimientos.

Un mercado atento al escenario electoral y cambiario

El crecimiento de los CEDEAR confirma el protagonismo de los instrumentos vinculados al exterior dentro de las operaciones bursátiles argentinas. La evolución del tipo de cambio, las expectativas electorales y las condiciones financieras internacionales seguirán siendo variables relevantes para entender los movimientos de los inversores.

No obstante, el incremento del volumen negociado debe interpretarse con cautela: por sí solo, no permite determinar cuánto responde a una búsqueda de cobertura y cuánto a otras estrategias de inversión.

En las próximas semanas, la evolución del dólar financiero, las tasas de interés y los rendimientos de los activos locales e internacionales será clave para evaluar si esta preferencia por los CEDEAR se mantiene o responde principalmente a un posicionamiento previo a las elecciones.