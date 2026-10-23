Riesgo país en alza: por qué la estabilidad macroeconómica no convence al mercado

La tensión volvió a instalarse en los mercados argentinos. El riesgo país avanzó 4,5% en la última rueda informada y alcanzó los 704 puntos básicos, con lo que acumuló un incremento del 13,7% en octubre. La caída de los bonos en dólares y de las acciones argentinas reflejó un cambio en el clima financiero, condicionado tanto por factores externos como por las dudas que persisten sobre la economía local.

La jornada combinó retrocesos de hasta 0,5% en los títulos soberanos en dólares con bajas de hasta 6,1% en los ADR argentinos que cotizan en Wall Street. El movimiento se produjo en una rueda internacional negativa, marcada por la corrección de las acciones tecnológicas, el aumento del precio del petróleo y una mayor volatilidad en los mercados globales.

Sin embargo, detrás de las oscilaciones diarias aparece una preocupación más estructural: la capacidad de la Argentina para recuperar el acceso al crédito internacional y afrontar sus compromisos financieros en los próximos años.

Un escenario internacional menos favorable

La presión sobre los activos argentinos coincidió con una jornada adversa para las principales bolsas de Estados Unidos. El Nasdaq cayó 2,6%, mientras que el S&P 500 retrocedió 1,2%. A su vez, el índice VIX, utilizado como referencia de la volatilidad financiera, avanzó 18,4%, hasta los 19,7 puntos.

La corrección de las compañías tecnológicas, en particular de aquellas vinculadas con la inteligencia artificial, contribuyó al deterioro del apetito por el riesgo. Las dudas sobre el nivel de inversión del sector y las perspectivas de rentabilidad volvieron a generar cautela entre los inversores.

A ese escenario se sumó el repunte del petróleo. El Brent alcanzó los US$ 112,9 por barril, su nivel más alto en cinco meses, mientras que el WTI llegó a US$ 99. Las tensiones geopolíticas y los temores sobre posibles interrupciones en la oferta energética reavivaron las preocupaciones por la inflación global.

Para los mercados emergentes, una combinación de mayor incertidumbre y energía más cara puede traducirse en condiciones financieras más exigentes. En ese contexto, los activos argentinos quedaron expuestos a una nueva corrección.

El frente local también condiciona a los bonos

El deterioro externo coincidió con señales de debilidad de la actividad económica argentina. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de agosto mostró un crecimiento mensual desestacionalizado de apenas 0,1%, un dato que reforzó la cautela de los inversores.

La dinámica económica importa para el mercado de deuda porque condiciona las expectativas de ingresos fiscales, inversión y capacidad de generación de divisas. Si la recuperación pierde impulso, la percepción de riesgo puede aumentar incluso cuando el Gobierno mantiene el equilibrio de las cuentas públicas.

En paralelo, la suba del riesgo país volvió a mostrar que la acumulación de reservas no garantiza, por sí sola, una mejora inmediata en la cotización de los bonos. Durante la jornada, el Banco Central compró US$ 61 millones y las reservas internacionales brutas cerraron en US$ 50.166 millones, sin que eso alcanzara para revertir la tendencia negativa de la deuda soberana.

La diferencia entre la evolución de las reservas y la de los bonos revela que el mercado también evalúa la calidad de los activos externos, la disponibilidad efectiva de divisas y la capacidad del Tesoro para cumplir sus obligaciones.

El desafío de financiar los vencimientos de 2027

La principal preocupación de mediano plazo es cómo cubrir las necesidades de financiamiento del próximo año. Con el riesgo país nuevamente por encima de los 700 puntos básicos, una eventual colocación de deuda en los mercados internacionales se vuelve más costosa y difícil de concretar en condiciones favorables.

El nivel del indicador funciona como una referencia del sobrecosto que los inversores exigen para asumir riesgo argentino frente a activos considerados más seguros. Cuanto mayor es ese diferencial, más elevado resulta el rendimiento que debe ofrecer el país para captar fondos.

Según un experto, el regreso del riesgo país por encima de los 700 puntos refleja una exigencia mayor del mercado respecto de la forma en que se financiarán los vencimientos de deuda de 2027.

La cuestión no se limita al sector público. Un costo de financiamiento soberano elevado también puede repercutir sobre provincias y empresas argentinas, que encuentran condiciones menos favorables para emitir deuda, refinanciar pasivos o financiar nuevos proyectos.

En consecuencia, la persistencia de un riesgo país alto puede convertirse en una restricción para la inversión privada y la expansión de la actividad económica.

La estabilidad macroeconómica debe convertirse en confianza

La evolución de los activos argentinos deja una señal relevante para la estrategia económica del Gobierno: el orden fiscal y la acumulación de reservas son condiciones importantes, pero no necesariamente suficientes para consolidar una mejora duradera en el costo del financiamiento.

Los inversores también buscan previsibilidad sobre la política económica, capacidad de pago y disponibilidad de divisas para afrontar los compromisos externos. A medida que se acerquen las elecciones presidenciales de 2027, las expectativas políticas podrían adquirir mayor peso en la valuación de los bonos.

El desafío consiste en transformar la estabilización macroeconómica en una mejora sostenida de la confianza y en condiciones que permitan recuperar el acceso al crédito internacional.

Por ahora, la suba del riesgo país y la caída simultánea de bonos y acciones muestran que ese proceso sigue expuesto a factores externos y a interrogantes internos. La trayectoria de las reservas, la actividad económica y el esquema de financiamiento de los próximos vencimientos serán algunas de las variables centrales para determinar si la corrección de octubre representa un episodio transitorio de volatilidad o una señal de mayor fragilidad financiera.