La Generación Z marca el ritmo: por qué YouTube es clave en el consumo digital

YouTube se consolidó como uno de los principales espacios de consumo audiovisual en Argentina. La plataforma ya llega a más de 33 millones de personas en el país y encuentra en la Generación Z, integrada en este informe por jóvenes de entre 18 y 28 años, uno de sus públicos más afines.

Los datos fueron presentados durante el evento Brandcast de YouTube y forman parte de un estudio de Kantar que analizó los hábitos y las preferencias de los espectadores argentinos frente a distintas alternativas de video, redes sociales y servicios de streaming.

Uno de los resultados más destacados es que el 86% de los espectadores encuestados considera que YouTube es la plataforma de video en la que más confía. La cifra contrasta con el promedio del 58% registrado entre las demás opciones evaluadas, entre ellas Netflix, Amazon Prime Video, TikTok, Instagram y los canales de televisión abierta y por cable.

La encuesta se realizó entre el 6 y el 20 de agosto de 2026 e incluyó a 1.501 espectadores de video de entre 18 y 64 años que consumen este tipo de contenidos semanalmente.

El fenómeno de YouTube entre los jóvenes

La Generación Z ocupa un lugar central en el crecimiento y la preferencia por la plataforma. Según los datos difundidos, los usuarios jóvenes encuentran en YouTube un espacio para entretenerse, aprender, profundizar en temas de interés y seguir a sus creadores favoritos.

El informe de penetración de medios de Kantar también indica que el 75% de los argentinos de entre 18 y 24 años accedió a YouTube durante el período comprendido entre julio de 2024 y agosto de 2025.

La relación con la plataforma no se limita al entretenimiento. El estudio señala que el 91% de los espectadores consultados utiliza YouTube para profundizar en un tema que le interesa, mientras que el 88% afirma recurrir al servicio para aprender y desarrollar sus intereses personales.

Estos indicadores muestran que los videos online cumplen una función que va más allá del ocio: también son una herramienta para informarse, adquirir conocimientos y explorar nuevas actividades.

Creadores de contenido: confianza e influencia en las decisiones

Otro de los puntos destacados del relevamiento es el papel que desempeñan los creadores de contenido en la relación entre las audiencias y las marcas.

Según el estudio de Google y Kantar, el 66% de los espectadores argentinos considera que los creadores de YouTube son los más auténticos. Además, el 70% sostiene que los principales creadores de la plataforma influyen en la cultura.

El impacto también alcanza al consumo. El 71% de los encuestados afirmó que los creadores de YouTube aportan contexto o experiencias útiles para tomar decisiones de compra con mayor seguridad.

Este dato resulta relevante para las empresas y los anunciantes, que encuentran en los contenidos audiovisuales una vía para explicar productos, mostrar experiencias de uso y conectar con públicos específicos.

La influencia de los creadores no implica que todas las recomendaciones se traduzcan en compras, pero sí refleja el lugar que ocupan dentro del proceso de búsqueda de información y evaluación de alternativas.

YouTube también gana espacio en los televisores

El crecimiento de la plataforma no se explica únicamente por el consumo desde celulares y computadoras. YouTube también tiene una presencia importante en las pantallas de los hogares argentinos.

De acuerdo con los datos difundidos por la compañía, el servicio alcanzó a más de 19 millones de personas mayores de 18 años en Argentina a través de televisores.

Además, los usuarios consultados señalaron que elegirían YouTube si solo pudieran conservar una aplicación de video en su televisor. Esta preferencia muestra cómo la plataforma amplió su alcance desde el consumo individual en dispositivos móviles hacia una experiencia audiovisual compartida en el hogar.

En ese escenario, YouTube compite no solo con otras redes sociales, sino también con los servicios de streaming y la televisión tradicional por el tiempo y la atención de las audiencias.

Entretenimiento, aprendizaje y consumo

Los resultados del relevamiento reflejan un cambio en la forma de acceder a los contenidos audiovisuales. YouTube reúne videos de entretenimiento, tutoriales, transmisiones, información especializada y producciones de creadores independientes, con una oferta que permite responder a intereses muy diversos.

Según el estudio, el 81% de los espectadores encuestados considera que la plataforma ofrece videos que no puede encontrar en otros lugares. A su vez, el 88% afirma que encuentra contenido relevante para sus necesidades.

Con más de 33 millones de personas alcanzadas en Argentina, una valoración elevada de la confianza y una fuerte afinidad entre los jóvenes, YouTube mantiene una posición destacada en el ecosistema audiovisual.

Para los creadores, las marcas y las empresas, estos números refuerzan la importancia de comprender cómo cambian los hábitos de consumo y qué tipo de contenido buscan las distintas generaciones.