Guiño del campo a la reforma laboral: ¿qué plantea la Mesa de Enlace para la producción?

Las principales entidades del campo argentino se mostraron a favor de la Reforma Laboral, aunque con matices y condicionamientos.

Entidades rurales como Sociedad Rural Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas manifestaron su respaldo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Coinciden en que se trata de una actualización necesaria de la legislación laboral, que puede contribuir a promover empleo formal, dar previsibilidad a las contrataciones y mejorar la competitividad del sector productivo.

Desde CRA, su vicepresidente indicó que la imprevisibilidad normativa desalienta la contratación formal en el campo, y que contar con un régimen laboral más predecible podría incentivar a productores a registrar trabajadores.

La SRA, junto con otras cámaras empresarias que forman el Grupo de los 6, reclamó una reforma que “promueva la creación de empleo formal, brinde previsibilidad y mejore la competitividad”. También cuestionaron el paro general convocado por la CGT como parte de la protesta contra la ley.

Además de las cámaras rurales, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) también respaldó el proyecto, sumándose al apoyo desde el complejo agroexportador.

Desde nuestra entidad, destacamos la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de Modernización Laboral y del capítulo del Reg. de Incentivo a Medianas Inversiones (RIMI).



Avanzar hacia un marco normativo moderno es clave para fomentar el #empleo formal, la competitividad… pic.twitter.com/dCA1QlJ1oP — CONINAGRO (@CONINAGRO) February 20, 2026

Conclusión

Las principales entidades del campo no rechazan la Reforma Laboral y, al contrario, han expresado su apoyo o respaldo crítico, planteando que: puede ayudar a formalizar relaciones laborales rurales; aporta previsibilidad jurídica para productores; y se alinea con el objetivo de mejorar la competitividad del sector.

Sin embargo, su postura no es necesariamente un “apoyo incondicional”: lo enmarcan dentro de la necesidad de una reforma que realmente promueva empleo formal, estabilidad y diálogo entre las partes, evitando medidas que generen incertidumbre en el mercado laboral y productivo.