El Gobierno oficializó el aumento de jubilaciones y pensiones: los detalles

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó la actualización de las jubilaciones y pensiones que regirá desde marzo de 2026, en línea con la fórmula de movilidad previsional que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La variación de la inflación de enero fue del 2,9 %, por lo que este porcentaje se aplicó a los haberes de febrero para determinar los nuevos valores que percibirán los adultos mayores y beneficiarios de pensiones.

Haberes actualizados: mínima, máxima y pensiones

Con el ajuste, los montos de las jubilaciones y pensiones quedaron de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $369.495,16

• Con el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total alcanza aproximadamente $439.495.

Jubilación máxima: $2.486.347,64.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.596,53

• Con bono: aproximadamente $365.596.

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $258.649,34

• Con bono: alrededor de $328.649.

Además, la Prestación Básica Universal (PBU) —que forma parte del cálculo del haber— se elevó a $169.075.

Bono extraordinario y alcance

El Gobierno ratificó la continuidad del bono extraordinario de $70.000, que se abona adicionalmente a los haberes previsionales durante marzo. Este refuerzo está destinado principalmente a quienes perciben los ingresos más bajos del sistema, en especial los jubilados y pensionados con la mínima y ciertos grupos de pensiones no contributivas.

El bono se aplica de forma completa para quienes cobran la jubilación mínima y de manera proporcional para quienes tienen ingresos superiores pero por debajo de determinados topes, con el objetivo de que los haberes totales se acerquen a niveles más sólidos frente al contexto inflacionario.

Contexto y calendario

Los pagos de estos haberes se realizarán conforme al calendario mensual habitual de ANSES, organizado según número de DNI y fechas publicadas por el organismo. Los beneficiarios pueden consultar dónde y cuándo cobrar ingresando a la plataforma oficial con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

La actualización representa una nueva aplicación de la movilidad previsional mensual, que busca ajustar los ingresos de los jubilados y pensionados en función de los cambios en los precios, aunque el desafío de preservar el poder adquisitivo en un contexto de inflación persistente continúa siendo central en la agenda económica.