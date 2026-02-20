Tasas en pesos suben al 37,1% y el Banco Central actúa para contenerlas

La tasa de caución bursátil, que sirve de referencia para las tasas en pesos en el mercado financiero argentino, no se benefició del paro general y cerró ayer en 37,1% anual, un nivel que refleja persistente presión por el costo de dinero en pesos en la plaza local.

Ese indicador —muy seguido por los operadores como referencia de fondeo de corto plazo— marcó nuevamente un terreno elevado en un contexto donde la escasez de pesos mantiene la demanda de liquidez intensa y encarece el financiamiento interbancario.

Intervención del Banco Central

Ante esta situación, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) salió a inyectar pesos al mercado comprando Lecap de corto plazo, títulos públicos que permiten absorber parte de la liquidez y así aliviar la presión sobre las tasas.

Esta intervención busca calmar la necesidad de pesos en el sistema financiero, un factor que ha impulsado la suba de costos del dinero pese a que muchos agentes esperaban menor actividad por el paro general decretado por la central obrera.

Expectativas y próximos pasos

El mercado ahora está atento a la licitación de deuda en pesos que realizará el Ministerio de Economía la próxima semana, evento que será clave para la dinámica de liquidez y la evolución de las tasas. Una absorción significativa de pesos vía estos instrumentos podría contribuir a estabilizar o incluso reducir las tasas si logra suficiente demanda.

Además, recientes datos oficiales indicaron que el índice de precios mayoristas de enero mostró una suba moderada de 1,7%, lo que algunos operadores interpretan como una señal de posible reducción de las tasas si la inflación continúa desacelerándose en los próximos meses.

Impacto en el mercado financiero

Mientras tanto, los papeles del Tesoro emitidos en pesos mostraron rendimientos por encima del 3% mensual, en línea con el ambiente de tasas altas, y los bonos en pesos cerraron con bajas, presionados tanto por el avance de la tasa como por un riesgo país que mostró cierta volatilidad.

El contexto global también influyó: los índices estadounidenses cerraron con bajas ante expectativas de tasas aún firmes por parte de la Reserva Federal de EE.UU., lo que agrega presión adicional a los mercados emergentes como el argentino.

Qué implica para la economía

La suba de tasas en pesos impacta en:

* Costo del financiamiento para empresas y bancos.

* Rentabilidad de inversiones financieras en pesos.

* La actividad económica en general, al encarecer créditos y fondeo.

La estrategia del BCRA y el Tesoro será determinante para controlar la escasez de pesos y moderar las tasas sin frenar la actividad económica, un equilibrio delicado en un contexto de inflación elevada y presión sobre la moneda local.