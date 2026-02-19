Bomba fintech: qué significa para los usuarios que Visa se quede con Prisma y Newpay

La empresa global de pagos Visa confirmó este jueves un acuerdo para comprar las compañías Prisma Medios de Pago y Newpay, hasta ahora propiedad del fondo estadounidense Advent International. La operación está sujeta a aprobaciones regulatorias, incluida la del Banco Central de la República Argentina (BCRA), y se espera que se concrete en el primer trimestre de 2026.

Prisma es el principal procesador de tarjetas de crédito, débito y prepago en el país, mientras que Newpay administra servicios de pagos en tiempo real, la red de cajeros automáticos Banelco y la plataforma "Pago Mis Cuentas".

Este paso marca un nuevo capítulo en el mercado de pagos digitales argentino, donde Visa vuelve a tomar un rol central en la infraestructura financiera local tras décadas de cambios accionarios y regulatorios.

Qué significa para los usuarios

Para los consumidores finales, el uso diario de servicios como Banelco o PagoMisCuentas no debería cambiar inmediatamente, ya que las plataformas seguirán operando con normalidad bajo su estructura actual con Visa como nuevo dueño operativo.

Sin embargo, a mediano plazo, se espera que la integración con la red global de Visa acelere la llegada de tecnologías más avanzadas, tales como:

* Pagos sin contacto (contactless) más rápidos y seguros.

* Autenticación biométrica en compras digitales y presenciales.

* Mayor protección contra fraudes y gestión de riesgos con inteligencia artificial.

Esto podría traducirse en experiencias de pago más simples, ágiles y seguras para millones de usuarios argentinos.

Impacto para comercios y competencia en el mercado

Para los comercios, la transacción abre nuevas oportunidades competitivas:

* Transparencia en costos de transacción: la separación entre procesamiento (ahora con Visa) y adquirencia (negocio que queda fuera del acuerdo y sigue bajo Advent con Payway) podría hacer más claras las comisiones que pagan los comercios por cada servicio.

* Presión competitiva: con Visa buscando mayor escala y adopción de pagos digitales, podría haber una tendencia hacia la reducción de aranceles para incentivar el uso de tarjetas y medios electrónicos frente al efectivo.

* Mejores servicios de terminales: Payway, al quedar independiente, podría ofrecer incentivos o nuevos paquetes para atraer y retener comerciantes frente a competidores como Mercado Pago o Fiserv.

En el mercado se interpreta que la compra es también una respuesta al avance de plataformas cerradas como Mercado Pago, empujando a un sistema de pagos más abierto e interoperable que beneficie tanto a bancos tradicionales como a fintechs.