Menos trámites y más créditos: contratistas rurales santafesinos renuevan reclamos

Durante 2025, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe se generó un espacio inédito de trabajo entre el Estado y el sector privado: la Mesa de Contratistas Rurales. Allí, se generó un ámbito de diálogo y articulación entre distintas áreas del Estado, las entidades técnicas y el sector para avanzar en destrabar normativas, reconocer licencias y poner un norte hacia 2026 que permita generar herramientas financieras que fortalezcan el sector.

“Tenemos 48 mesas productivas en el Ministerio, en cada una de ellas dialogamos directamente con los protagonistas de cada área, y fruto de ese diálogo salen cosas positivas. Es un método de trabajo que vamos a profundizar este año, y a robustecer porque está dando buenos resultados”, destacó el ministro Gustavo Puccini.

Entre los avances alcanzados durante el año se encuentra la liberación y normalización del tránsito de maquinaria agrícola en el Puente Rosario-Victoria, un corredor que presentaba restricciones y generaba demoras durante las épocas de mayor circulación de equipos. Mediante una gestión coordinada entre la Dirección de Desarrollo Territorial Agropecuario, la Secretaría de Transporte y Logística y representantes del sector, se estableció un protocolo que habilita el tránsito de la maquinaria.

“La medida permitió reducir tiempos de traslado y costos logísticos, además de mejorar la seguridad vial en un punto crítico de la red caminera santafesina”, indicó el director de Desarrollo Territorial Agropecuario, Dieter von Pannwitz.

Asimismo, se resolvió el conflicto relacionado con las licencias para conductores de trenes agrícolas tipos G1, G2 y G3. La imposibilidad de emitir la licencia específica G3, debido a una falla en el sistema informático provincial, generaba inconvenientes y sanciones a los contratistas. Ante esta situación, se acordó la validez de las licencias G1 y G2 como documentos suplentes, medida respaldada por una Circular Oficial de la APSV distribuida a municipios, comunas y organismos de control de la provincia. Además, la APSV asumió el compromiso de actualizar el sistema para que, a partir de 2026, todos los centros de emisión provinciales puedan expedir la licencia G3 de manera normal.

Los desafíos que vendrán en 2026

Durante 2026 la Mesa Provincial de Contratistas Rurales continuará con la agenda iniciada el año pasado siempre con el objetivo de mantener un diálogo fluido entre las áreas del Gobierno Provincial que la integran, las entidades financieras provinciales y los referentes del rubro. La propuesta busca fortalecer una visión estratégica del sector, tanto en su rol de prestador de servicios como en su aporte al empleo calificado y a la tecnificación del campo santafesino.

“El balance de 2025 es positivo ya que logramos avances. Sin embargo, permanecen temas estructurales que tendrán atención prioritaria en 2026, como la agilización de trámites vinculados a las declaraciones de emergencias o desastre agropecuario, reconociendo la interdependencia de este sector con la producción primaria. También se prevé la creación de una línea de crédito específica para capital de trabajo destinada a contratistas rurales asociados a las cámaras del sector. La propuesta contempla un monto máximo de 20.000.000 por solicitante, con el objetivo de dinamizar la actividad y optimizar la capacidad operativa del sector. Los temas que restan por abordar forman parte de los desafíos que vendrán, y requieren continuidad de gestión para garantizar el desarrollo de un eslabón de la cadena agroindustrial”, señaló von Pannwitz.

Entre los desafíos que vendrán se incluye la incorporación de los contratistas rurales en las declaraciones de emergencia y desastre agropecuario, reconociendo su vínculo directo con la producción primaria.

Además, se está trabajando junto a la Agencia Provincial de Seguridad Vial en la elaboración de normativas para el traslado nocturno de máquinas pulverizadoras, considerando que el 80 % de las aplicaciones se realiza de noche para lograr mayor eficiencia de aplicación como parte de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).