Otro hito santafesino: una pyme importó un pulverizador agrícola directamente de EEUU

La empresa Distribuidora Italia, radicada en la ciudad de Armstrong, concretó recientemente la primera importación de un pulverizador agrícola usado proveniente de Estados Unidos, en una operación que refuerza su estrategia de reconversión comercial y la posiciona como pionera dentro del sector.

La operación representa un nuevo paso en el proceso de readaptación del modelo de negocio que viene llevando adelante la firma, en un contexto marcado por la caída del mercado interno de maquinaria nueva, el aumento de los costos y las dificultades de financiamiento para productores y contratistas.

El presidente de la compañía, Franco Bosso, dialogó con Ecos365 y detalló la operación: "Es un modelo 2022, John Deere R4023, que ya está vendido y no hay muchos en Argentina (debe haber 2 o 3)". Y agregó: "su precio está a un tercio del valor en el país".

Según contó, el cliente (de la provincia de Entre Ríos) solicitó un modelo específico y desde la empresa comenzaron la búsqueda. "En EEUU había tres en venta y la particularidad de este modelo es que es de trocha ancha. que generalmente no hay porque la mayoría son de trocha angosta", explicó.

"Esta máquina paso por nuestro concesionario John Deere de EEUU, se le hizo una revisión completa, service, y un informe de su estado mecánico hidráulica y electrónico. La máquina baja del camión hoy y mañana esta trabajando".

Con esta importación, Distribuidora Italia vuelve a hacer punta: fue la primera Pyme santafesina y argentina en importar maquinaria agrícola usada, una alternativa que comienza a ganar terreno frente a la menor disponibilidad de equipos nuevos y a los altos valores en dólares del mercado local.

Desde la empresa destacan que la incorporación de equipos usados importados permite ofrecer tecnología de alto nivel a valores más accesibles, especialmente en segmentos clave como pulverización, donde la eficiencia, la precisión y la tecnología aplicada son determinantes para la productividad agrícola.

En ese sentido, Bosso manifestó a este medio su preocupación por la industria nacional y sus costos operativos. "Somos defensores de la industria nacional, pero no no queda otra que adaptarnos al nuevo escenario".

El pulverizador ingresado desde Estados Unidos cumple con estándares técnicos y operativos competitivos, y fue sometido a los controles y procesos de adecuación necesarios para su uso en el sistema productivo argentino. La firma apunta a ampliar este tipo de operaciones, siempre enfocada en brindar soluciones concretas a productores que buscan reducir costos sin resignar prestaciones.

En un contexto desafiante para la industria nacional de maquinaria agrícola, la experiencia de Distribuidora Italia refleja cómo algunas pymes del interior productivo buscan diversificar su oferta y adaptarse a un mercado en transformación, explorando nichos poco desarrollados y anticipándose a nuevas demandas.