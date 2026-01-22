Pese a la baja estacional, el mercado inmobiliario rural cerró 2025 con firmeza

El mercado inmobiliario rural argentino cerró diciembre de 2025 con un nivel de actividad sólido, aunque con una leve desaceleración respecto del mes anterior. Así lo reflejó el Índice de Actividad del Mercado Inmobiliario Rural (InCAIR), que se ubicó en 49,23 puntos, mostrando el comportamiento estacional habitual de fin de año, cuando la operatoria comienza a ralentizarse con el inicio del verano.

El InCAIR es un indicador mensual que mide exclusivamente el nivel de actividad del mercado —y no los precios de la tierra— tomando como base 100 puntos correspondientes al máximo histórico de operaciones. El índice se elabora desde noviembre de 2013 y acumula más de 12 años de seguimiento continuo, lo que permite analizar tendencias de largo plazo y comparar distintos contextos económicos y políticos.

Desde la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) destacaron que, a pesar de la leve baja respecto de noviembre, el mercado ingresa al verano con un nivel de actividad considerado “bueno” en términos históricos. En ese sentido, las consultas por campos mixtos y ganaderos continúan firmes, consolidándose como los segmentos más demandados del mercado.

En contraste, el informe señala que sigue siendo muy escasa la oferta de campos agrícolas de buena calidad, una situación que limita el volumen de operaciones en ese segmento específico y condiciona la dinámica general del mercado.

La evolución del InCAIR en los últimos años también refleja el impacto de distintos hitos relevantes, como la pandemia, el levantamiento de las restricciones sanitarias y los procesos electorales recientes, factores que influyeron en la toma de decisiones de inversores y productores.

Con este resultado, el mercado inmobiliario rural cierra 2025 mostrando resiliencia y sostén en la demanda, en un contexto donde la cautela convive con oportunidades puntuales, especialmente en el segmento ganadero.