"Súper cosecha": los contratistas quieren condiciones para más maquinaria y tecnología

Finalizada una cosecha récord de trigo, y a las puertas de lo que se prevé que será una campaña gruesa 2025/26 muy positiva, el sector de los contratistas rurales despierta expectativas respecto a la incorporación de nueva maquinaria y tecnología.

Se espera que este segmento, que agrupa entre 15.000 y 18.000 empresas contratistas, es decir, genera empleo aproximadamente para 72.000 personas y que, específicamente, es responsable del 80% de las labores agrícolas a nivel nacional, sea un factor dinamizador del mercado de máquinas e implementos agrícolas durante el año, acompañado por una mejora en la rentabilidad y de acceso al financiamiento.

Referentes del sector y de la industria local expresaron sus perspectivas de cara a este año, en el que aseguran que el esperado repunte en la adopción tecnológica estará signado por las mejoras macroeconómicas.

Los “optimistas de primera línea”

“El contratista argentino es un optimista de primera línea, porque está siempre pensando en cambiar su maquinaria, seguir avanzando y seguir incorporando tecnología”, aseguró el presidente de la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (FACMA), Luis “Fredy” Simone.

El referente sectorial confía en que, tras una campaña “fina” que arrojó elevados niveles productivos y, de cara a las buenas proyecciones para los cultivos estivales, los contratistas podrán actualizar su parque automotor e invertir en capital de trabajo. Pero para ello, observó Simone, es necesario que el sector supere las “dificultades crediticias” y de rentabilidad, que aún persisten pese a las mejoras productivas.

“Necesitamos muchas más máquinas y tecnología, pero eso va de la mano de las facilidades que nos den para invertir”, expresó Simone.

Expectativa entre los fabricantes

Como la contracara de las mejoras productivas, crediticias y de acceso al financiamiento suele ser el repunte en las ventas, los fabricantes locales proyectan mejoras en el mercado para este 2026.

“Sabemos que en Argentina, cuando las condiciones macroeconómicas acompañan, tanto los productores como contratistas siempre responden favorablemente, sumando innovación y actualizando su parque de maquinarias para ser cada vez más eficientes”, señaló, Valeria Piersanti, gerente de ventas de la firma homónima, dedicada a la fabricación de cabezales Draper, auspiciantes de la Cumbre de Contratistas durante la megamuestra.

En ese sentido, la empresaria explicó que el optimismo en el sector se deduce de que, además de la cosecha récord de trigo y de las buenas proyecciones para la campaña 2025/26, “las condiciones financieras ya están dando algunas señales favorables a la producción”.

Por el mercado que acapara la empresa, el foco está puesto particularmente en la situación económica de los contratistas de cosecha. “Son nuestros principales clientes y nuestros aliados naturales para crecer y aprender”, agregó Piersanti.

Un parque de maquinarias por actualizar

Más allá de las expectativas en el sector, desde la federación que nuclea a los contratistas rurales observaron que, de todos modos, la situación “aún sigue siendo complicada y deja mucho que desear” para invertir en tecnología de última generación, aquella que necesita una agricultura en franca expansión y con índices productivos elevados.

“Las inversiones en maquinaria son siempre un factor clave para ser más eficientes y ganar en rentabilidad”, expresó, por su parte, Piersanti, que señaló que aún el parque de cosechadoras argentino corre en desventaja respecto a otras economías.

Por ello, destacó la importancia de que, si las condiciones macroeconómicas son favorables, los contratistas tiendan a incorporar cabezales con tecnología Draper como los que fabrica esa firma, ya que “es una manera inteligente de asegurar buenas cosechas con inversiones más bajas, evitando cambiar todo el equipo”.