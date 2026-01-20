Un robo, 1.000 animales y un escándalo atroz: el caso cordobés que conmueve al agro

En un operativo llevado a cabo entre el 16 y 17 de enero, la Policía de la provincia de Córdoba dio con 1.060 cabezas de ganado vacuno que estaban en un establecimiento rural del sur de esa provincia, en Chaján (departamento Río Cuarto). La investigación se enmarca en una causa judicial por una supuesta estafa millonaria en la compraventa de hacienda que se inició en mayo de 2025.

La firma pampeana San Jorge Cereales y Hacienda S.A., con sede en Rancul (La Pampa), había denunciado en 2025 que personas vinculadas a la empresa San Pablo Oeste S.A. pagaron ganado con cheques sin fondos por un monto aproximado de 800 millones de pesos y que la hacienda no fue entregada como correspondía.

Operativo policial y judicial

El procedimiento se concretó en el campo denominado “Carlos Tercero”, donde estaban los animales. La acción respondió a un exhorto de la Justicia de La Pampa y contó con personal de la Departamental Río Cuarto, la Dirección General de Investigaciones Criminales y la Patrulla Rural de Córdoba.

Según fuentes judiciales, los animales —en su mayoría vacas, vaquillonas preñadas y toros— estaban a punto de ser vendidos en feria cuando fueron secuestrados para su restitución a la empresa damnificada. El valor estimado de la hacienda recuperada ronda 2.000 millones de pesos.

Después del hallazgo, los 1.060 vacunos fueron trasladados a un campo en la provincia de San Luis, lugar de origen de la firma afectada, y quedaron bajo custodia judicial mientras avanza la investigación.

El descargo del propietario del campo allanado

Pese a la intervención policial y judicial, el dueño del feedlot en Córdoba, Carlos Lanser, negó estar vinculado a la estafa investigada. Según su versión, la hacienda ubicada en su establecimiento fue adquirida de forma legal y cuenta con la documentación correspondiente. Lanser calificó el allanamiento como un “atropello a la propiedad privada” y cuestionó la forma en que se llevó a cabo la medida.

El conflicto escaló hasta convertirse en una disputa sobre la titularidad de los animales, ya que las partes sostienen posiciones opuestas respecto a la legitimidad de su posesión y traslado.

Estado de la causa y posibles imputaciones

La Justicia continúa investigando el caso. Se espera que en los próximos días se convoque a Lanser a declarar como imputado por encubrimiento ante el Ministerio Público Fiscal de General Pico, en La Pampa, mientras sigue el análisis de la trama de la estafa que comprometió a varias personas en distintas provincias.