Una provincia con buena leche: Santa Fe lidera las exportaciones lácteas

La lechería santafesina atraviesa un momento de crecimiento sostenido, con un aumento interanual de la producción de leche de entre el 12 y el 13 % y un fuerte impulso de las exportaciones. A nivel nacional, las ventas externas del sector crecieron un 19 %, con Santa Fe a la cabeza y concentrando cerca del 50 % de las exportaciones lácteas del país.

Este desempeño se apoya en una estrategia integral impulsada por el Gobierno de Santa Fe encabezado por Maximiliano Pullaro y el Ministerio de Desarrollo Productivo liderado por Gustavo Puccini, orientada a fortalecer la infraestructura productiva, mejorar el acceso a la energía y acompañar a las industrias en su inserción en los mercados internacionales. En ese marco, se avanzó en la aplicación del Fondo de Electrificación Rural (FER), que permitió conectar a más de 50 tambos a la energía trifásica, mejorando la eficiencia y la competitividad del sector.

Apoyo

Asimismo, el programa Genera registra una alta demanda por parte de productores lecheros ubicados en zonas con líneas troncales cercanas, y ya concretó su primera entrega a un tambo santafesino. A estas acciones se suman las mejoras realizadas a través del programa Caminos Productivos en áreas de alta producción láctea, facilitando la logística y el traslado de la materia prima.

También el ahorro de energía que las pequeñas y grandes empresas logran a través del programa Prosumidores 4.0.

En paralelo, la Provincia avanza en la implementación de buenas prácticas productivas, con el objetivo de promover una lechería sustentable y sostenible, que mejore no solo la productividad, sino también las condiciones laborales y la gestión integral de las unidades productivas.

Al respecto, el director de Lechería de la provincia, Carlos De Lorenzi, aseguró: “Sabemos

que la lechería va a crecer si logramos exportar más; por eso nuestra gestión acompaña a cada una de las industrias lácteas que tienen posibilidades de obtener una demanda internacional. Lo estamos haciendo a través de las gestiones para las certificaciones en Senasa, con rondas de negocios, acompañamientos técnicos y misiones técnicas”.

Acompañamiento

El funcionario provincial destacó que “el sector lácteo santafesino, a través de Prosumidores 4.0, es uno de los principales sectores en demandar y utilizar energías renovables, como son las energías solares. Hay unidades productivas o tambos que han llegado a un ahorro del 50 % de las facturas de la electricidad y también las fábricas chicas o grandes que están utilizando este tipo de energía”.

En cuanto a situaciones particulares, como los casos de Verónica o SanCor, “es importante aclarar que desde el Ministerio de Desarrollo Productivo siempre se acompañó a las empresas. En el caso de Verónica, especialmente, se trabajó de manera sostenida para facilitar el acceso a financiamiento y se gestionaron vínculos con empresas que pudieran proveer leche a fasón, con el objetivo de contribuir a la cobertura de sus gastos corrientes”, explicó el funcionario.

"Además, se avanzó en gestiones con potenciales inversores, socios estratégicos y actores dispuestos a aportar capital. Desde el Ministerio se realizaron todas las acciones posibles para acompañar el proceso, y en los próximos días está prevista una nueva reunión con los dueños de la empresa para continuar trabajando en alternativas de solución”, concluyó.