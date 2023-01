Ahora Twitter está vendiendo un año de privilegios de la verificación azul

Desde que Elon Musk se hizo cargo de Twitter, uno de sus objetivos ha sido desarrollar su negocio de suscripción, lanzando un paquete Twitter Blue renovado que brinda a los suscriptores una marca de verificación "verificado", anuncios reducidos, trato preferencial por su algoritmo y otros beneficios. La suscripción, que todavía está disponible solo a través de iOS o la web, ahora ofrece una suscripción anual con descuento para los clientes, que puede elegir en lugar del precio web de $ 8 por mes o el precio de iOS de $ 11 que transfiere la tarifa del 30 por ciento de Apple al consumidor.

Si desea obtener algunos fondos adicionales de inmediato, las suscripciones anuales de Twitter Blue están disponibles en la web por $ 84 por año, lo que le ahorra un poco más del 12 por ciento en comparación con el pago de una suscripción web mensual, o un 36 por ciento más que pagar a través de iOS.

No está claro si a Apple le importará si Twitter recupera su tajada de esta manera, pero históricamente Apple ha creado excepciones en sus Pautas de la tienda de aplicaciones para este tipo de cosas: las aplicaciones de "lector" y los "servicios multiplataforma" generalmente pueden permitirle iniciar sesión en un suscripción que ya compró en otro lugar sin pagar las tarifas de Apple.

La nueva opción de compra anual de Twitter se incluyó en una página de soporte de Twitter a partir de hoy, pero no detectamos ningún otro cambio significativo en el plan. Ya sea que pague mensualmente o anualmente, su marca de verificación tardará un tiempo indeterminado en aparecer y deberá verificar un número de teléfono para habilitarla.

La opción de pago acelerado está apareciendo a la sombra de informes recientes de que Twitter no ha pagado el alquiler de algunos de sus espacios de oficina. Está siendo demandado por falta de pago en San Francisco, y en Singapur, hay múltiples informes de que los empleados fueron expulsados de la oficina por falta de pago.

También hubo un informe el martes temprano del Financial Times , que cita tres fuentes no identificadas que dicen que la primera cuota de pagos de intereses sobre $ 13 mil millones en préstamos que Musk usó para financiar su adquisición de Twitter por $ 44 mil millones podría vencer tan pronto como a fines de enero. El documento menciona que los banqueros están en conversaciones con Musk sobre la reestructuración de parte de la costosa deuda no garantizada con préstamos de margen respaldados por su participación en Tesla.

Musk, que ahora tiene un valor aproximado de $137 mil millones según el Índice de multimillonarios de Bloomberg , ha visto caer su patrimonio neto recientemente, cayendo lo suficiente como para que Guinness lo llame un nuevo récord mundial. Al menos con esta suscripción anual, cualquier persona interesada en ayudar a la situación financiera de Musk, sin comprar un Tesla, un futuro viaje en cohete alrededor de la Luna o una participación en Twitter al precio que pagó originalmente , puede hacer su pequeña parte para mantener las luces encendidas. y las puertas se abren.