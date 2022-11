Android te pedirá que actualices las aplicaciones si fallan

Google está modificando Android para ofrecer un nuevo aviso ante fallas de software que te recuerda que actualices tus malditas aplicaciones.

"Actualice la aplicación para solucionar fallas", dice el mensaje, según el editor técnico senior de Esper, Mishaal Rahman . “La aplicación dejó de funcionar, pero la última actualización de la aplicación puede solucionar el problema. Instale la actualización y luego abra la aplicación nuevamente”.

Obviamente, el mensaje solo ayudará si una aplicación aún no está completamente actualizada. Si ya está ejecutando su última versión y sigue fallando, lo más probable es que no haya una solución disponible (todavía). Aún así, dada la cantidad de veces que personalmente he podido resolver problemas de bloqueo con una simple actualización, espero que el nuevo aviso sea más útil que no.

Según la página de soporte de Google , el nuevo aviso se implementará con la versión 33.2 de la aplicación Google Play Store esta semana. Es uno de varios ajustes y correcciones que llegarán a Android este mes, que también incluye una nueva función de actualización automática para personas con datos móviles limitados y sin acceso a Wi-Fi.