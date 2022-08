Ante la falta de respuestas, los frigoríficos vuelven a la carga con reclamos concretos

Las cámaras de la industria se reunieron con el nuevo Secretario de Agricultura y Ganadería, Juan José Bahillo. Según se conoció, la agenda de temas fue variada y los empresarios clamaron por soluciones urgentes ya que, en algunos casos, los problemas se acumulan y en otros los plazos se acortan.

“Se abordaron todos los temas y se intercambiaron opiniones respecto de cuestiones como las del peso mínimo de faena que vuelve a formar parte de la agenda sectorial. Desde nuestra perspectiva no es conveniente elevar el peso mínimo, ni mucho menos subir el de las hembras y equiparlo a los de los machos”, indicó el presidente de FIFRA, Sebastián Bendayán.

Por otra parte, señaló que la faena vacuna viene creciendo este año y que “la debilidad del consumo se expresa en el estancamiento de los precios de la carne vacuna que en términos reales implica una caída importante”. No obstante, remarcó que no ocurrió lo mismo con las demás proteínas animales que subieron entre un 4% y 8%.

“Consideramos que hay que dejar de lado el discurso y ponerse a trabajar en post del desarrollo de la matriz productiva de la cadena cárnica. Es momento de tomar decisiones y ponerlas en práctica de inmediato, no se puede esperar más ni hay margen para errores o para experimentar medidas”, afirmó.

Y agregó: “hay varias cuestiones que no funcionan bien y no se puede seguir cargando las culpas sobre el sector privado. Nos referimos a cuestiones como el remito electrónico, las cajas negras en los frigoríficos, diferentes controles que no se hacen debidamente y a la gran cantidad de expedientes sin resolver o, mejor dicho, con multas astronómicas”

El presidente de FIFRA, Sebastian Bendayán, puso sobre la mesa los reclamos del sector.

Precios “cuidados”

Por otra parte, el presidente de la entidad confirmó un acuerdo con el Gobierno Nacional y las cámaras exportadoras y los supermercados por el cual se prorroga hasta el 30 de septiembre el acuerdo de precios con un incremento del 1%.

“Se acordó analizar en breve la continuidad del programa hasta fin de año, por lo que consideramos que no es conveniente dejar tan atrasados los precios de los cortes incluidos en este programa ya que su posterior adecuación implicará cambios abruptos”, indicó.

Troceo

Una de las preocupaciones viene de la mano del troceo, que comenzará a regir en noviembre y cuyos interrogantes planteados por la industria todavía no fueron respondidos. “Nos referimos, por ejemplo, a las razones comerciales y sanitarias de su instrumentación y a las dudas respecto de su aplicación en todo el territorio nacional”, señaló.

Para que el troceo se implemente se necesita contar con el acompañamiento de todos los gobiernos provinciales. Además, el sector planteó dudas respecto de la financiación necesaria para adecuar la infraestructura productiva y comercial.

“Nuestros asociados han comenzado en tiempo y forma desde hace meses con la implementación de los planes de modificación y reestructuración de los establecimientos, cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos. Lamentablemente los certificados para obtener el financiamiento continúan demorados o se han otorgado montos que no alcanzan para realizar las obras”, advirtió.

Además, Bendayán resaltó que no tuvieron respuestas respecto de los impactos que este sistema comercial tendrá en los costos y en los precios de la carne. Tampoco se sabe qué pasará con la garantía de sanidad y salubridad del producto “que hoy sí se logra con la comercialización de medias reses”.

Y concluyó: “desde Fifra continuamos insistiendo casi de manera reiterativa que la implementación de medios mecánicos es un paliativo y una variable que sin duda con mucha menos inversión por parte del sector privado y contribuiría a la puesta en marcha del troceo”.