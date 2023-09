Aseguradora rosarina pisa fuerte en el mundo gamer por segundo año consecutivo

Con la estrategia de estar siempre cerca de las nuevas generaciones, La Segunda Seguros se hizo presente nuevamente en la final del Liga Regional Sur Flow de League of Legends que se llevó a cabo en el predio de Tecnópolis en Buenos Aires.

En el espacio de 600 metros cuadrados, la empresa ofreció diferentes propuestas para los asistentes. La más importante fue la posibilidad de ver la final en la Watch Party, desde una pantalla gigante al aire libre con pochoclo incluido. Otro de los atractivos fue la instalación de un juego interactivo donde las personas que se animaron a desafiarlo ganaron distintos premios.

Respecto de la importancia que tiene para La Segunda Seguros estar en este tipo de eventos que marcan tendencia entre los más jóvenes, el jefe de Marketing y Comunicación de la aseguradora, Martín Faicht, expresó: “Entendemos que ir a la conquista de los territorios que habitan nuestros futuros clientes es esencial para construir allí, en etapas tempranas, el proceso de generación de awareness, cercanía y confianza que es inherente a la actividad del seguro, a la vez que es indispensable para el desarrollo de las decisiones de compra en este ámbito”.

Además, explicó que puntualmente el gaming “es un universo en el que vemos una clara pregnancia de los atributos que son claves para las nuevas generaciones, que los tienen muy en cuenta y ya son naturales en su vida diaria y en sus decisiones. Agilidad, innovación, sustentabilidad ya son parte del ADN y las organizaciones tenemos que conectar con ellos, no solo desde el decir sino, mucho más importante, desde el genuino hacer de cada día. Tenemos que ir a contarle y mostrarle a estos públicos, en su lugar de pertenencia, que nosotros compartimos sus preferencias y que estamos en el mismo camino”.

Es la segunda edición donde la aseguradora está presente y el acompañamiento se enmarca dentro del acuerdo con la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) GRUP Mediapro, que organiza los torneos de League of Legends (LoL) y eLPF (FIFA). La experiencia de participar en estos eventos fue muy positiva para la compañía, Faicht explica que “lo que ocurrió ya el año pasado fue sorprendente, más allá de los estudios previos que habíamos hecho, no sabíamos con qué niveles de receptividad no íbamos a encontrar y la verdad que fue muy satisfactorio. En términos de posicionamiento y conexión con atributos, en la interacción que generamos con las audiencias off y online”.

La Segunda Seguros está desarrollando toda una estrategia de reposicionamiento de la marca donde las nuevas generaciones son claves. Uno de los objetivos a partir de la implementación de la nueva imagen de marca es que La Segunda pueda posicionarse en nuevos segmentos que se convertirán en los asegurados en el futuro, con lo cual es trascendental lograr que se convierta en un aliado para el público jóven y esté cada vez más cerca de ellos.

El jefe de Marketing y Comunicación de la entidad concluye que “venimos con resultados acordes a lo que nos planteamos. Esto era que perciban una marca confiable y seria, a la vez que fresca, cercana y ágil. Por supuesto que en esto tuvo muchísimo que ver el rebranding que pusimos en on este año, con una reingeniería de nuestra identidad de marca que favoreció mucho el acercamiento a las nuevas generaciones”.