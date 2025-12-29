Cubrir deuda: detalles del primer gran desafío económico para el Gobierno en 2026

Tras la aprobación del Presupuesto 2026, el Gobierno nacional ya puso el foco en uno de los principales desafíos financieros que deberá afrontar en los primeros días del año: el pago de vencimientos de deuda externa por un total de u$s 4.225 millones, programado para el 9 de enero de 2026.

Según el análisis del Ministerio de Economía, el Ejecutivo ya dispone de aproximadamente u$s 1.800 millones destinados específicamente para ese compromiso, pero aún resta definir cómo se obtendrán los u$s 2.400 millones restantes para completar la suma total necesaria.

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, han señalado que el objetivo es cumplir con todos los pagos sin recurrir a volver a endeudarse en los mercados internacionales, en línea con la intención oficial de reducir la dependencia de financiamiento externo. Caputo reiteró que “el objetivo es ir eliminando la dependencia que Argentina tiene con Wall Street” y destacó la necesidad de fortalecer el mercado de capitales local.

Varias alternativas están sobre la mesa para reunir los fondos necesarios. Entre las opciones analizadas figuran negociaciones de operaciones REPO con bancos privados, la colocación de instrumentos de deuda en el mercado local y la utilización de ingresos de concesiones como los que se esperan por las hidroeléctricas, estimados en torno a u$s 700 millones.

En el último tramo de diciembre, el Gobierno también ha reforzado las reservas internacionales mediante compras de divisas, buscando generar mayor tranquilidad al momento de abordar los vencimientos financieros de enero. El presidente Milei aseguró recientemente que “Argentina va a pagar sus deudas, no tengan dudas”, resaltando que ya se cuenta con buena parte del efectivo necesario y que hay múltiples alternativas de financiamiento.

No obstante, el contexto financiero sigue siendo exigente, especialmente en un escenario donde el acceso a mercados externos se mantiene restringido y el país busca consolidar su recuperación económica sin volver a un esquema de endeudamiento tradicional. El éxito en la estrategia para afrontar estos pagos será observado de cerca por los mercados y la comunidad financiera internacional en las primeras semanas de 2026.