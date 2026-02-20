La facturación por exportar carne vacuna argentina pegó un salto: 44% más en un año

Las exportaciones argentinas de carne bovina refrigerada y congelada alcanzaron en enero de 2026 un total de 52.413 toneladas peso producto, por un valor de USD 332,9 millones, según el informe mensual del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC).

En la comparación mensual, los embarques mostraron una caída moderada del 8,2% en volumen frente a diciembre de 2025, mientras que el valor retrocedió apenas 2,2%, sostenido por una mejora en los precios internacionales.

Sin embargo, la comparación interanual refleja un escenario claramente más favorable: los volúmenes exportados fueron 12,2% superiores a enero de 2025 y el valor total facturado creció 44,2%, impulsado principalmente por la recuperación de los precios promedio.

El precio medio de exportación se ubicó en USD 6.351 por tonelada, un 6,5% más que en diciembre y 28,6% por encima de enero del año pasado, cuando promediaba USD 4.940 por tonelada.

China sigue liderando la demanda

La República Popular China se mantuvo como principal destino, concentrando el 57,4% del volumen total exportado. En enero se embarcaron hacia ese mercado:

* 17,3 mil toneladas de carne congelada sin hueso (USD 90,5 millones).

* 12,7 mil toneladas de carne con hueso y huesos bovinos (USD 27,9 millones).

No obstante, los envíos de carne congelada deshuesada a China volvieron a recortarse y se ubicaron en el eje de las 17 mil toneladas, lejos de las 29 a 33 mil toneladas mensuales registradas entre junio y noviembre de 2025. Además, para 2026 las exportaciones a ese destino estarán limitadas a una cuota de 511 mil toneladas, con un arancel adicional del 55% para el volumen excedente.

Estados Unidos e Israel ganan protagonismo

Estados Unidos se consolidó como el segundo destino en importancia, superando las 8 mil toneladas entre carne enfriada y congelada. Los precios mostraron subas significativas en los cortes enfriados, que alcanzaron los USD 14.850 por tonelada.

Israel, por su parte, recuperó dinamismo tras el retorno de los equipos kosher y totalizó 6,2 mil toneladas entre carne enfriada y congelada, con valores promedio de USD 10.405 y USD 9.955 por tonelada respectivamente.

Menudencias

Las exportaciones de menudencias y preparaciones bovinas sumaron 9,3 mil toneladas por USD 23,2 millones, con un precio promedio de USD 2.490 por tonelada. Las lenguas bovinas alcanzaron valores cercanos a USD 4.600 por tonelada.

En el acumulado de los últimos doce meses (febrero 2025 – enero 2026), Argentina exportó 719,4 mil toneladas por USD 3.989 millones, consolidando una mejora significativa en términos de valor.