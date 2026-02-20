El CEO de Ualá, al hueso: "Se cobran IIBB sobre el crédito y también sobre la mora, es ridículo"

El fundador y CEO de Ualá, Pierpaolo Barbieri, cuestionó públicamente en la red social X la carga impositiva que pesa sobre los créditos en Argentina y advirtió que el esquema actual encarece el financiamiento y restringe el acceso, especialmente para los sectores de menores ingresos.

A través de una serie de publicaciones, el ejecutivo sostuvo que en el país “no sólo los créditos pagan IVA e Impuesto a los Sellos, lo que sube el costo financiero total y afecta más a los que menos tienen”. En ese marco, apuntó especialmente contra el cobro del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) aplicado por las provincias.

“Se cobran Ingresos Brutos (IIBB) sobre el crédito, y también sobre la mora. O sea, sobre lo que no se paga también cobran. Eso sube aún más los costos, bajando el crédito. Ridículo”, expresó Barbieri.

El foco en Ingresos Brutos

El Impuesto sobre los Ingresos Brutos es un tributo provincial que grava la actividad económica. En el caso del sistema financiero, se aplica sobre los ingresos generados por intereses y otros cargos vinculados a los préstamos.

La crítica del fundador de Ualá apunta a que, además del IVA y el Impuesto a los Sellos —que ya impactan sobre el costo financiero total (CFT)—, la aplicación de IIBB sobre los intereses y sobre los cargos por mora incrementa la carga tributaria del crédito.

Según el planteo, este esquema no sólo encarece el financiamiento para consumidores y pequeñas empresas, sino que también desalienta la oferta de crédito formal. En particular, el señalamiento sobre el cobro de IIBB sobre la mora —es decir, sobre montos que aún no fueron efectivamente cobrados— fue uno de los puntos más duros del mensaje.

Impacto en el acceso al crédito

El debate sobre la presión impositiva en el sistema financiero no es nuevo, pero volvió a tomar relevancia en un contexto de tasas elevadas y bajo nivel de crédito en relación con el PBI.

Diversos actores del sector fintech y bancario han señalado que la superposición de tributos nacionales y provinciales se traslada al usuario final a través del CFT, afectando principalmente a personas sin acceso al crédito tradicional.

Las declaraciones de Barbieri reavivan la discusión sobre la estructura impositiva que grava al sistema financiero y su impacto en la inclusión financiera, un eje que la propia Ualá ha promovido desde su creación.

El reclamo abre un nuevo capítulo en la tensión entre el sector fintech y las administraciones provinciales respecto del tratamiento fiscal del crédito, en un escenario donde el acceso al financiamiento es considerado clave para la recuperación económica y el desarrollo productivo.