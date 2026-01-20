Autopartistas alertan por el déficit récord y apuntan contra las importaciones

El comercio exterior de autopartes volvió a encender señales de alarma para la industria nacional. Según el último informe difundido por la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), la balanza comercial del sector registró un déficit de USD 9.040 millones durante los primeros once meses de 2025, lo que representa un aumento del 5,9% respecto del mismo período del año anterior.

El resultado se explica por una dinámica dispar entre exportaciones, importaciones y producción local. Mientras las exportaciones de autopartes crecieron apenas un 1,6% interanual y alcanzaron los USD 1.211 millones, las importaciones aumentaron un 5,4% i.a., totalizando USD 10.250 millones entre enero y noviembre. En paralelo, la producción de vehículos mostró una caída del 0,9% en el mismo período.

Desde AFAC señalaron que esta brecha responde, en gran medida, a la fuerte entrada de autopartes provenientes de Asia, destinadas tanto al mercado de reposición como a nuevos modelos con bajo nivel de integración local. Este fenómeno profundiza la dependencia externa del sector y limita el desarrollo de proveedores nacionales.

Los principales rubros que explican el rojo comercial fueron Transmisiones, con un déficit de USD 1.938 millones; Eléctrico, con USD 1.310 millones; y Carrocería y sus partes, con USD 1.026 millones. En todos los casos, el nivel de importaciones supera ampliamente al de exportaciones.

El intercambio bilateral con Brasil también mostró un deterioro. El déficit con el principal socio comercial del Mercosur alcanzó los USD 2.413 millones en los primeros once meses del año, un 5,7% más que en 2024. Las importaciones desde ese origen crecieron 3,4%, mientras que las exportaciones argentinas cayeron 3,2%.

Ante este escenario, el presidente ejecutivo de AFAC advirtió que el déficit estructural del sector “es una señal que no debemos ignorar”, ya que refleja una pérdida de relevancia frente a la competencia global en la atracción de inversiones. En ese sentido, reclamó avanzar de forma urgente en una reducción de la carga tributaria en todas las etapas productivas y eliminar impuestos distorsivos que encarecen la producción local y afectan la competitividad exportadora.