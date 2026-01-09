Bessent confirmó el repago del swap y elogió la política monetaria argentina

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, destacó públicamente los avances de la política económica y monetaria de la Argentina y confirmó que el país reembolsó en forma total y anticipada el uso de la línea de swap con Estados Unidos, en el marco del Fondo de Estabilización Cambiaria (FES).

En una declaración oficial, Bessent señaló que la estrategia estadounidense de “paz a través del fortalecimiento económico” está generando mayor estabilidad en América Latina y subrayó que Argentina cumple un rol central en ese proceso. En ese sentido, afirmó que el presidente Javier Milei “sigue cumpliendo con firmeza el mandato renovado del pueblo argentino en pos de la libertad económica”.

El funcionario remarcó que Argentina recuperó el acceso a los mercados financieros y aplicó “cambios alentadores” en su marco de política monetaria y cambiaria, lo que permitió fortalecer su posición financiera. Como resultado, explicó que el país canceló “rápida y completamente” el giro limitado que había utilizado de la línea de swap con Estados Unidos, dejando al FES sin tenencia de pesos argentinos.

.@POTUS’s policy of Peace Through Economic Strength is transforming Latin America in ways that are America First, surrounding the United States with stability and prosperity.



President @JMilei continues to deliver with full force on his renewed mandate from the Argentine people… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) January 9, 2026

Bessent enfatizó que la operación no solo cumplió con el objetivo de estabilizar a un aliado estratégico de Estados Unidos en un contexto de presión cambiaria y financiera de corto plazo, sino que además generó beneficios económicos para su país. Según indicó, el Tesoro estadounidense obtuvo “decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense”, reiterando que el Fondo de Estabilización Cambiaria “nunca ha perdido dinero”.

En sus declaraciones, el secretario del Tesoro también resaltó el respaldo de la comunidad internacional, incluido el Fondo Monetario Internacional, al programa económico argentino y a su estrategia fiscal prudente. No obstante, subrayó que Estados Unidos fue el único país que pudo actuar con la rapidez necesaria en octubre para preservar la estabilidad del mercado y del tipo de cambio.

Finalmente, Bessent sostuvo que, con Argentina estabilizada, los mercados financieros están cubriendo nuevamente las necesidades de financiamiento del país. Destacó el liderazgo del presidente Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, y anticipó la continuidad del apoyo estadounidense al proceso de reformas en curso.