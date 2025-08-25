Caputo y las tasas: "podría haber algún impacto en el nivel de actividad en el corto plazo"

El ministro de Economía, Luis Caputo, recogió el guante de las críticas a su estrategia para contener el dólar en la antesala de las elecciones, basada en un torniquete monetario recargado y la consecuente convalidación de las supertasas. El funcionario insistió en que "las tasas son endógenas" y aseguró que responden al contexto preelectoral, pero reconoció que "podría haber algún impacto en el nivel de actividad en el corto plazo".

En su cuenta de la red social X, Caputo respondió un posteo del economista Fernando Marull, en el que planteaba que "las tasas de interés estén ridículamente altas y que no se explican por el riesgo político", aunque rechazaba la idea de que fueran a tener un impacto significativo en la actividad económica ya que el crédito aún no llega al 9% del PBI.

Fer,

1. las tasas SON endógenas.

Que nosotros controlemos estrictamente la cantidad de dinero, es precisamente, lo que las hacen así. Como sabrás, no se puede controlar cantidades y tasas al mismo tiempo.

2. Nadie regala plata en el mercado. Si las tasas estuvieran… https://t.co/JjNB4cJxlc — totocaputo (@LuisCaputoAR) August 25, 2025

"En el caso actual, nosotros creemos que esta suba de tasas va a ser transitoria, porque las elecciones serán muy favorables para LLA. Por lo tanto, el alto riesgo político que hoy asigna el mercado (dados los últimos intentos de romper con el equilibrio fiscal por parte del Congreso), y que evidentemente lo tomó por sorpresa, va a colapsar pronto, y las tasas volverán al nivel al que a vos y a todos nos gustaría verlas. Es decir, podria haber algún impacto en el nivel de actividad en el corto plazo, pero debiera recomponerse rápidamente post elecciones", indicó.