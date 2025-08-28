Casas y departamentos: cuáles son las zonas de Rosario que más subieron y las que más bajaron el valor del metro cuadrado

El mercado inmobiliario de Rosario volvió a ofrecer en agosto 2025 un espejo de contrastes. Según el relevamiento conjunto entre la Universidad de San Andrés y Mercado Libre, mientras los precios de casas y departamentos mantienen una senda de crecimiento sostenido, los de oficinas muestran signos de retracción.

Ventas: dos años de alza en viviendas

Los números son claros: en comparación con julio de 2025, las casas registraron una leve baja de -0,2% en dólares por metro cuadrado, pero siguen mostrando un crecimiento interanual del 1,9%. Los departamentos subieron 1,9% mensual y 9,6% interanual, confirmando que el mercado se recalienta desde marzo de 2024.

Por zonas, el Centro de Rosario lidera las subas en casas, con un salto del 13,7% anual, mientras que el Oeste marcó un alza del 12% en departamentos. El contraste lo ponen Remedios de Escalada, con la mayor baja en casas (-13,1%), y Fisherton, que exhibió una caída del 11,7% en departamentos.

En oficinas, el panorama es distinto: la variación interanual muestra un retroceso de -1%, que se agrava en Rosario Norte, donde la caída fue del 24,4%, evidenciando que la reconfiguración del trabajo post-pandemia y la presión de costos aún golpean fuerte al sector corporativo.

Alquileres: la oferta se dispara

El segmento de alquileres se mueve con otra dinámica. Entre julio y agosto, los precios medianos en pesos subieron 10,3% en casas, 3,4% en departamentos y 7,1% en oficinas. El Centro volvió a destacarse con un alza del 4,2% en alquileres de departamentos.

Más allá de los valores, lo que sorprende es la explosión en la oferta: desde noviembre de 2023, último mes de vigencia de la Ley de Alquileres, la cantidad de propiedades disponibles en Rosario se disparó. Las publicaciones de casas aumentaron un 23,4% y las de departamentos un 94,5%. El cambio legislativo modificó el comportamiento de los propietarios, que volvieron a colocar sus inmuebles en el mercado.

Un termómetro de confianza

El índice de confianza que mide la evolución de precios frente al promedio de seis meses confirma la tendencia: el mercado de casas en venta está en alza desde octubre de 2024, y el de departamentos, desde marzo de 2024. En oficinas, en cambio, el signo negativo anticipa que la recuperación todavía está lejos.

El trasfondo político y económico

La fotografía del mercado rosarino no puede leerse aislada del contexto nacional. La inflación acumulada, la presión de tasas bancarias y la recesión golpean la decisión de compra, pero la expectativa de dolarización parcial y el ajuste fiscal reavivan la búsqueda de refugio en ladrillos. A nivel local, la caída en oficinas dialoga también con la transformación de la ciudad: el auge de coworkings, la migración de empresas hacia zonas periféricas más baratas y la preferencia de los profesionales por espacios flexibles.