"Ciclogénesis", el fenómeno que podría traer lluvias importantes al sur santafesino

Esta semana se esperan volúmenes de lluvias importantes en la franja central de la Argentina. Según los modelos climáticos y la lectura de los expertos, se daría lo que se conoce como "Ciclogénesis" y podría convertirse en uno de los eventos de lluvia más importantes que tendrá este invierno 2025.

Se trata de precipitaciones que se irían generalizando a intensificando a partir de hoy sobre el centro del país, pero que alcanzaría su máximo esplendor entre mañana y las primeras horas del miércoles, con intensidades moderadas a localmente fuertes, la presencia de algunas tormentas, y con valores de precipitación acumulada significativos, comparables o incluso superiores a lo que llueve normalmente a lo largo de todo agosto en la región.

Los principales modelos de pronósticos, ECMWF y GFS, mantienen ligeras diferencias, pero a grandes rasgos son concordantes en simular durante el martes 19 el avance y profundización de un centro de bajas presiones desde el Litoral hacia la zona del estuario del Río de la Plata.

¿Cuánto y dónde?

En líneas generales estos modelos principales de pronóstico dan una idea general de que podrían llover de 50 a 100 mm sobre el centro-este de Argentina entre el martes y el miércoles, si bien ya durante hoy habría precipitaciones menores en las provincias centrales, aún con bajos acumulados.

"Estos 50 a 100 mm entre el martes y el miércoles estarían afectando fundamentalmente el norte de Buenos Aires, Capital Federal, el sur de Entre Ríos, y el sur y centro de Santa Fe", advirtieron los especialistas.

En las recientes actualizaciones de pronóstico, el modelo europeo simula los máximos de lluvia más bien sobre el sur del Litoral, con marcas de 70 a 90 mm en la línea de Santa Fe capital y Gualeguaychú, pero también con precipitaciones nada despreciables para la época en el AMBA y el norte bonaerense, con 40 a 50 mm.

En cambio, el modelo estadounidense GFS proyecta las mayores lluvias sobre el territorio bonaerense, con máximos de 80 a 100 mm en ciudades como Pergamino, Junín, Bragado, Chivilcoy, Luján y Lobos, y del orden de 70 mm ligeramente hacia el este, sobre el AMBA.

Cabe recordar que la climatología de la región centro-este de Argentina marca que suelen llover normalmente en agosto entre 30 y 70 mm aproximadamente, con un patrón espacial de isohietas en dirección norte-sur, en donde los máximos se ubican sobre el extremo este del país.

De esta forma, es muy probable entonces que distintas zonas del centro de Argentina alcancen o superen la lluvia normal del mes en un evento que durará alrededor de 48 horas nada más.