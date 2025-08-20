Claves del día: Caputo se suma a Milei en la Bolsa y la sorpresiva autopostulación en medio de tasas por las nubes

En la cuenta regresiva para el 141° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, el escenario político y financiero se recalentó. No solo porque el acto del viernes tendrá al presidente Javier Milei como protagonista, sino porque ahora se sumó oficialmente la confirmación del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en un evento que agotó cupos con 600 invitados y que será la última celebración bajo la presidencia de Miguel Simioni.

La noticia se conoció en paralelo a una jugada que agitó las aguas dentro de la entidad: la autopostulación de Víctor Cabanellas para presidir la Bolsa tomó por sorpresa al directorio y a los distintos sectores internos, que ya dan casi por descontado que la sucesión estaba definida en favor de Mayra Boglich, titular de Inalpa y referente de la industria de legumbres. El apellido Cabanellas, con peso histórico en el mercado de granos, vuelve al centro de la escena, pero con resistencias explícitas de quienes consideran la maniobra inoportuna y ligada a sectores cuestionados en los últimos años.

Fue parte de las conversaciones anoche en la cena del martes por el 35° aniversario de la Fundación Nueva Generación Argentina (FNGA), que conduce Diego Sueiras, quien planteó la continuidad una agenda de futuro frente a referentes políticos y empresarios. Otro de los temas de charla en las mesas fueron la creciente preocupación por las tasas de interés, que ya rozan el 74% en la TAMAR y encarecen el financiamiento para empresas y bancos, y el clima político.

En paralelo, la economía sigue tensionada. El Banco Central aplicó un encaje del 50% para depósitos, el Tesoro colocó $3,7 billones en deuda con tasas cercanas al 70% y las reservas volvieron a caer, con una pérdida de US$ 56 millones. El Indec reportó un salto de 2,8% en precios mayoristas por la devaluación de julio, que anticipa más presión inflacionaria para agosto. Y como si no alcanzara, el organismo estadístico perdió a dos directores clave: Georgina Giglio (IPC) y Guillermo Manzano (pobreza y trabajo), que renunciaron en plena discusión metodológica.

La política suma su propia dosis de incertidumbre: el Congreso se prepara para embates contra los vetos de Milei a jubilados, discapacidad y moratoria previsional, mientras que en el Senado avanzan reclamos por la emergencia en el Garrahan y el financiamiento universitario.

En contraste, hubo señales positivas en la provincia de Buenos Aires: julio fue el mejor mes en 25 años en cantidad de escrituras, con un alza del 41% interanual impulsada por el crédito hipotecario. Y en Neuquén, la llegada de Fluxus, brazo petrolero del grupo brasileño J&F, a Vaca Muerta marca un nuevo desembarco de capitales extranjeros.