Claves del día: Caputo seca los pesos, el dólar sube, los bancos celebran la súper tasa y Mercado Pago debutó con bonos

La economía argentina volvió a mostrar este jueves su clásico cóctel de tensiones financieras, indicadores mixtos y un trasfondo político cada vez más efervescente. Mientras el Ministerio de Economía logró calmar momentáneamente al mercado con una colocación exprés de deuda en pesos, los bonos en dólares profundizaron su caída y el riesgo país se disparó hasta los 748 puntos básicos, el nivel más alto en las últimas diez semanas.

La licitación fuera de programa del miércoles —en la que el Tesoro colocó $7,5 billones, principalmente en títulos dólar linked y duales— no solo absorbió una masa crítica de pesos, sino que además empujó a los bancos a subir las tasas en pesos a niveles de entre 31% y 36% anual, muy por encima del 25%-30% que se ofrecía el martes. ¿La razón? Los $15,5 billones liberados por los vencimientos de LEFI habían saturado al sistema financiero de liquidez sin destino inmediato.

Como resultado, los bancos fueron los grandes beneficiados, mejorando su rentabilidad gracias a una tasa pasiva cercana al 48% anual que les pagó el Tesoro. Ese buen clima se reflejó en una suba generalizada de hasta el 4% en los ADR argentinos en Nueva York, especialmente en el sector bancario. La Bolsa porteña también cerró en alza, pero los títulos públicos no acompañaron: siguieron perdiendo valor.

El frente financiero continúa enviando señales contradictorias. Moody’s sorprendió al elevar dos escalones la calificación soberana de Argentina, algo impensado meses atrás, y además le otorgó perspectiva “estable”. Sin embargo, la desconfianza estructural persiste: los bonos en dólares siguen a la baja y el riesgo país continúa escalando.

En cuanto al dólar, la tensión cambiaria no cede: el MEP cerró en $1.279, el contado con liquidación (CCL) en $1.281 y el blue se mantuvo en $1.310 en Rosario.

En paralelo, el Banco Central anunció que desde agosto elevará al 30% la exigencia de encajes bancarios. El objetivo es claro: absorber pesos del mercado y evitar que el exceso de liquidez siga presionando sobre el tipo de cambio. Aun así, los analistas advierten que esta política puede encarecer aún más el crédito y enfriar la economía.

A pesar de ese panorama, el sistema bancario todavía muestra solidez. La morosidad total subió a 2,6%, y en el caso de los hogares alcanza ya el 4,5%, aunque las entidades financieras conservan un nivel de cobertura del 29% por encima de la cartera en riesgo.

En el ámbito corporativo, también hubo noticias relevantes. Mercado Pago debutó con su primera emisión de bonos en pesos, colocando $3.000 millones a tasa variable, con una demanda que duplicó la oferta. Una jugada que busca fortalecer su expansión financiera en un contexto de mayor regulación al sector fintech.

Además, se conoció que el Grupo Blanco, un holding económico del interior del país, adquirió la cadena Costumbres Argentinas, especializada en panificados congelados. La operación marca una apuesta por negocios más defensivos en medio de un consumo aún deprimido.

Otro dato que generó cierto optimismo fue el de la construcción privada formal en Rosario, que parece volver a tomar impulso luego de 36 meses de parálisis. En junio, la ciudad superó por primera vez en tres años los 66.000 metros cuadrados autorizados en obras privadas. Si bien el número de permisos sigue siendo bajo, la superficie aprobada registró un salto relevante que aporta algo de oxígeno al sector.

El INDEC, por su parte, difundió dos datos clave. En primer lugar, el del comercio exterior: en junio, las exportaciones crecieron 10% interanual, pero las importaciones treparon 36%. Como resultado, el superávit comercial cayó a US$ 905 millones, frente a los US$ 1.911 millones de junio de 2024. El saldo acumulado del primer semestre también se derrumbó: US$ 2.409 millones este año, contra US$ 10.680 millones en igual período del año pasado.

En segundo lugar, el índice de precios mayoristas volvió a terreno positivo tras la deflación de mayo: en junio subió 1,6%, con aumentos del 1,7% en productos nacionales y del 1,3% en importados. Además, el costo de la construcción se incrementó 1,3% mensual y 31% interanual, todavía por debajo del IPC del 39,4% registrado en el mismo período.

En el mercado agroexportador, los precios de los granos mostraron resultados dispares. En Chicago, subieron la soja y el maíz, mientras cayó el trigo. En Rosario, el comportamiento fue inverso: repuntaron el trigo y el maíz, y la soja se mantuvo sin cambios.

Con todos estos frentes abiertos, los analistas coinciden en que la próxima rueda financiera será nuevamente intensa. Y aunque muchos esperan algo más de claridad el lunes (cerradas las listas en provincia de Buenos Aires), la sensación generalizada es que el equilibrio económico sigue siendo tan frágil como volátil.