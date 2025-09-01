Claves del día: Milei frente a un septiembre decisivo, Business Forum en Rosario y tormentas que golpean al agro

Septiembre arranca con un cóctel explosivo: el presidente Javier Milei enfrenta un calendario recargado, el inicio del Business Forum en Rosario y un temporal que golpea de lleno a la producción agropecuaria. Todo esto, mientras los mercados digieren señales inquietantes: ventas encubiertas de dólares del Tesoro, tasas récord y un clima político marcado por denuncias de corrupción en la previa de las elecciones bonaerenses.

Rosario como contracara: negocios e innovación

Desde este lunes, Santa Fe se convierte en vitrina global con el Santa Fe Business Forum 2025, segunda edición del evento impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro. Con 250 compradores internacionales, 1.000 empresas argentinas, 40 fondos de inversión y más de 50 charlas, la provincia busca consolidar su perfil como polo de innovación e internacionalización.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, lo definió como “un hecho histórico de internacionalización productiva”, mientras la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, destacó la ampliación temática con agtech, biotech, inteligencia artificial, fintech y e-commerce. Además, el Foro servirá como escenario para la presentación de los Juegos Sudamericanos 2026, que se disputarán en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Tormentas históricas que paralizan al agro

En paralelo, un temporal de magnitud inédita azotó la zona núcleo pampeana con acumulados de hasta 300 milímetros de lluvia, provocando inundaciones en campos de trigo y cebada, además de interrupciones viales y riesgo sanitario por enfermedades en cereales. Un golpe directo al corazón productivo del país, que complica aún más las proyecciones económicas en medio de la campaña electoral.

El “vale todo” financiero de Caputo

El equipo económico, encabezado por Luis Caputo, desplegó una estrategia agresiva para frenar la presión cambiaria:

Intervención récord en futuros , con operaciones por más de u$s2.500 millones y una posición vendedora cercana a u$s6.000 millones.

, con operaciones por más de u$s2.500 millones y una posición vendedora cercana a u$s6.000 millones. Tasas de interés reales en máximos , con Lecaps al 4,3% mensual y bonos atados a TAMAR (60% TNA).

, con Lecaps al 4,3% mensual y bonos atados a TAMAR (60% TNA). Encajes bancarios al 53%, el nivel más alto desde 1993, que absorbieron $3,2 billones y dejaron la liquidez al mínimo.

Pero lo más polémico fue la detección de ventas encubiertas de dólares del Tesoro. Según la consultora 1816, entre el 11 y 27 de agosto se esfumaron u$s354 millones de depósitos oficiales, mientras crecían sus colocaciones en pesos en el BCRA. Esto confirma que el Gobierno apeló a “la vaca sagrada” para mantener a raya al dólar.

Elecciones, deuda y Presupuesto: las tres batallas de septiembre

El mes se presenta como un triple test para Milei:

Elecciones legislativas en Provincia de Buenos Aires (7 de septiembre). Nacionalizadas por oficialismo y oposición, serán leídas como un plebiscito sobre la gestión libertaria.

(7 de septiembre). Nacionalizadas por oficialismo y oposición, serán leídas como un plebiscito sobre la gestión libertaria. Vencimientos de deuda en pesos por $23 billones , con tironeo con bancos y riesgo de nuevas subas de encajes para garantizar el rollover.

, con tironeo con bancos y riesgo de nuevas subas de encajes para garantizar el rollover. Presentación del Presupuesto 2026 (15 de septiembre). El oficialismo promete equilibrio fiscal y fin de la emisión monetaria, pero la oposición anticipa un debate áspero y, posiblemente, la no aprobación de la “ley de leyes”.

Criptomonedas y gas

El frente financiero global tampoco ayuda: Bitcoin corrigió más de 10% y amenaza con perforar los u$s109.000, arrastrando a todo el mercado cripto.

En tanto, desde hoy rigen los nuevos cuadros tarifarios de Litoral Gas, con aumentos promedio del 2% para residenciales y pymes.

Un septiembre definitorio

Entre tormentas que inundan campos, un foro internacional que abre puertas al mundo desde Rosario y un Gobierno que vende sus propios dólares para calmar al mercado, septiembre aparece como el mes que puede marcar el rumbo de la administración Milei.