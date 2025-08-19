Claves del día: deuda cara, dólar volátil, Glencore y BYD invierten mientras Milei visita la Bolsa de Rosario

Un lunes de vértigo en la previa de un miércoles que se prevé complicado. Mientras en el Congreso la oposición prepara una sesión para intentar frenar los vetos de Javier Milei y en la calle se organizan más de 30 marchas, el Gobierno afrontó una jornada cargada de riesgos financieros que dejó más dudas que certezas.

Deuda cara y tasas al 68%

El Tesoro absorbió $3,8 billones de los $6 billones que habían quedado libres tras la última licitación, con un título a 102 días que salta las elecciones de septiembre y octubre. El costo: endeudarse al 68% anual, muy por encima de la inflación esperada del 25%. Esto implica un gasto extra de $720.000 millones en intereses, lo que complica las cuentas públicas y convierte la estrategia de absorción de pesos en una trampa de deuda.

Déficit financiero y reservas en caída

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que en julio hubo superávit primario de $1,7 billones. Pero, al sumar intereses, el resultado cambió: déficit financiero de $168.000 millones. En paralelo, el Banco Central perdió otros US$146 millones de reservas, con un mercado cambiario que mostró movimientos frenéticos: el dólar oficial cerró en $1.314, el blue a $1.340 y los financieros bajaron levemente. La brecha cambiaria quedó mínima, pero la calma es tan cara como frágil.

Volatilidad en plazos fijos y cauciones

El ajuste financiero provocó una volatilidad inédita. Las cauciones bursátiles bajaron del 70% al 20% y los plazos fijos oscilaron entre 25% y 55% anual según el banco. Una señal de desconfianza que impacta directamente en el ahorro y la inversión local.

Contexto global: Fed, dólar fuerte y Trump

En Estados Unidos, la Reserva Federal envió señales ambiguas: inflación minorista calma, pero mayorista en alza. Esto retrasaría una baja de tasas en septiembre. El dólar global se fortaleció y las tasas largas se mantuvieron firmes. Mientras tanto, Donald Trump recibió en la Casa Blanca a líderes europeos y a Zelenski, en una jugada que muchos interpretan como un guiño a Putin.

Negocios y Milei en Rosario

La agenda local también tuvo impacto en Rosario. Se conocieron las ofertas para la reconstrucción de la pista del Aeropuerto Internacional, obra que cerrará la terminal aérea desde septiembre hasta fin de año.

En paralelo, la minera global Glencore anunció inversiones por US$13.500 millones en proyectos de cobre en San Juan y Catamarca, solicitando su adhesión al RIGI. La magnitud del desembolso abre una cadena de oportunidades para el entramado metalmecánico, logístico y de servicios de Rosario y la región.

Como si fuera poco, la compañía china BYD, el mayor fabricante de autos eléctricos del mundo, registró su sociedad en Argentina y prepara su desembarco industrial, tras su fuerte presencia en Brasil.

El cierre de la semana también tendrá un condimento político: el presidente Milei participará el viernes del acto central por el 141° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, con empresarios, productores y dirigentes de todo el país. Una foto clave en medio de la tormenta financiera y la tensión política.