Claves del día: deuda, cauciones a futuro, las tasas de Caputo, venta de un terreno estratégico y otro "en ruinas"

El vértigo financiero argentino no da respiro. Mientras la política no logra despejar el ruido por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, el equipo económico de Luis Caputo acelera medidas de alto riesgo: encajes al 53,5%, tasas cercanas al 80% y un mercado de cauciones bajo control con el debut de un contrato de futuros que busca domar la volatilidad. Todo en la previa de un vencimiento de deuda por $9,1 billones que puede definir la semana.

Pero el día no se explica solo desde Reconquista 266. En Rosario, la histórica esquina del mayorista Parodi en 27 de Febrero y Constitución salió a la venta, despertando un fuerte interés entre desarrolladores. Y en el centro el Concejo declaró en estado de ruina el inmueble de Corrientes 437/47, el ex Cine Imperial, que abrió así la oportunidad a un nuevo desarrollo inmobiliario.

En paralelo, la crisis industrial se profundiza: Acindar vuelve a paralizar su planta de laminados en Villa Constitución, acordando suspensiones con la UOM y pagando el 75% de los salarios. Y en tribunales, el agente de Bolsa Pablo Arcamone quedó en prisión preventiva junto a su socio Martín Fernández, imputados por estafas millonarias que podrían superar los USD 6 millones.

El tablero financiero se completa con reservas en baja, riesgo país en 829 puntos y un mercado de bonos que mostró un volumen inédito, con el AL30 desplazado por nuevas letras como la T13F6. En el exterior, la expectativa está puesta en la Fed: se descuenta que Jerome Powell recortará la tasa en septiembre, lo que sostiene a Wall Street en verde.

Con un dólar oficial en $1.377, un blue estable en $1.365 y un carry trade que todavía sostiene depósitos a plazo fijo récord por $64,4 billones, el Gobierno juega todas sus cartas. Entre tasas asfixiantes, ruinas que anticipan desarrollos, ventas inmobiliarias estratégicas y fábricas que cierran, la economía argentina sigue caminando por la cornisa.

Encajes, tasas y un carry trade al límite

La suba de encajes al 53,5% buscó frenar la presión cambiaria y congelar liquidez en el sistema financiero. La medida obligó a los bancos a captar depósitos con tasas récord, llevando al stock de plazos fijos a niveles históricos. Bancos de primera línea por montos no tan grande ayer convalidaron tasas del 59%, El carry trade se convirtió en refugio de corto plazo, aunque a costa de un pasivo cuasifiscal que crece sin techo.

El Tesoro, entre licitaciones y “conejos de galera”

El desafío inmediato es el vencimiento de $9,1 billones. Caputo apuesta a canjes, integración de encajes con bonos y un menú que incluye títulos en pesos y dólar linked.

Cauciones bajo control: debut de un contrato futuro

El contrato de futuros sobre la tasa de caución a un día, aprobado por la CNV, debuta en A3 Mercados. La herramienta apunta a moderar la volatilidad de un mercado que mueve más de $2 billones mensuales. Para los analistas, implica mayor capacidad de intervención estatal, pero también refleja el nivel de desconfianza: sin ancla, las cauciones amenazan con trasladar tensión al dólar.

La asfixia crediticia golpea con fuerza a las pymes: avales de SGR en caída, adelantos en cuenta corriente con tasas cercanas al 93% y cheques diferidos que siguen siendo prohibitivos en un contexto recesivo.

Rosario, entre ruinas y oportunidades

La mudanza de Parodi al Parque Industrial Avant Alvear —con rebranding como Dipa, operador logístico integral— deja libre un predio histórico en 27 de Febrero y Constitución. El terreno ya es objeto de deseo de desarrolladores, que lo ven como una oportunidad inmobiliaria única.

Mientras tanto, el Concejo municipal declaró en ruina el inmueble de Corrientes 437/47, del ex Cine Imperial: demolición y posterior desarrollo de proyectos que reconfiguran la trama urbana con usos comerciales y residenciales.

El pulso internacional

En el frente externo, la Fed define su política el 16 de septiembre. Un recorte de 25 puntos básicos en la tasa de referencia podría dar aire a los mercados emergentes. Mientras tanto, el dólar global se mueve con dientes de sierra: baja frente al euro y al yen, pero sube en Brasil.