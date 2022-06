Coldplay vendió 3,2 millones de entradas en lo que va del 2022 y casi el 20% son en Argentina

El regreso de Coldplay a la Argentina causó sensación entre el público y el lunes 6 de junio el grupo musical anotó la décima y última fecha en Buenos Aires. La respuesta solo confirmó que se trata de un fenómeno de magnitudes épicas ya que en solo 2 horas, se agotaron todas las localidades.

Esto significa que los británicos superaron los 600 mil tickets vendidos en Buenos Aires. Desde el anuncio de su primer show, los fanáticos compraron las entradas de cada nueva fecha en cuestión de pocas horas. Se trata de un récord absoluto para la historia de los conciertos en nuestro país, superando al mítico vocalista de Pink Floyd, Roger Waters, quien había logrado llenar nueve estadios de River en el 2012, el mismo que ahora se prepara para recibir a la banda inglesa.

Pero este escenario local tiene su correlato en el resto del mundo ya que la banda lleva vendidas en lo que va del año, 3,2 millones de entradas en recitales que dará en distintas ciudades del mundo. Lo más interesante, si se desglosa esta cifra, es que casi el 20% de ese gran número son por tickets vendidos en Argentina, es decir que el país es un actor clave en las ganancias que obtendrá la banda en el 2022.

Los grandes ganadores

Si hablamos de valores concretos: Coldplay tocará el 25, 26, 28 y 29 de octubre y el 1, 2, 4, 5, 7 y 8 de noviembre, con precios que van desde los 8.000 a los $ 19.500. Se estima que la recaudación total de la banda rondará los $ 7.000 millones. Según Clarín, a dólar oficial, Coldplay facturará US$ 58 millones. Con los alternativos (MEP o CCL), baja a US$ 33 millones. Ese monto es el aproximado que obtendrá por su 10 shows en River.

A eso hay que sumarle otro gran ganador de esta serie de eventos que es River. El club le cobra a la banda 500.000 mil dólares por show, por lo que la suma resultan 5 millones de dólares, valor que se asemeja sin dudas a la venta de algún futbolista. Claro está que de dicho monto, hay destinada una parte a los gastos operativos que exige un recital de tal magnitud, pero no deja de ser una ganancia absoluta.

Además, la banda británica adelantó que pondrá el 10% de todas las ganancias en un fondo para causas medioambientales y de conciencia social, incluidos ClientEarth, One Tree Planted by The Ocean Cleanup.

También está el caso de las personas que vieron en el recital un negocio y se apuraron a comprar los tickets que hoy revenden por Internet a precios exhuberantes respecto a los valores orginales. Un ticket en el Vip, la más cara, cotiza en el mercado paralelo poco más de $ 73.000, esto es casi el cuádruple.

Los precios de las entradas para el concierto variaban dependiendo la ubicación en el estadio. El detalle:

Platea Alta Sivori: $8 mil + servicio adicional

Campo: $10.000 + servicio adicional

Platea Media Sivori: $12.000 + servicio adicional

Plateas Altas: $ 12.500 + servicio adicional

Platea: $ 13.500 + servicio adicional

Platea Preferida: $ 19.000 + servicio adicional

Campo Delantero: $19.500 + servicio adicional