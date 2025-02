Cómo es el nuevo Microsoft Office gratuito

Microsoft lanza versión gratuita de Office con publicidad y funciones restringidas. En un movimiento inesperado, Microsoft ha comenzado a probar una versión gratuita de su suite Office para Windows, que permite a los usuarios acceder a aplicaciones como Word, Excel y PowerPoint sin necesidad de una suscripción. Sin embargo, esta oferta viene acompañada de publicidad constante y limitaciones en funcionalidades clave.

Según informes de Beebom, los usuarios de esta versión gratuita se encontrarán con banners publicitarios permanentes en el lado derecho de la pantalla y videos silenciosos de 15 segundos que interrumpen periódicamente el flujo de trabajo. Además, la capacidad de almacenamiento local está deshabilitada, obligando a los usuarios a guardar sus documentos exclusivamente en OneDrive, el servicio de almacenamiento en la nube de Microsoft. Esta restricción podría ser un inconveniente para quienes prefieren o necesitan almacenar archivos directamente en sus dispositivos.

Las limitaciones no terminan ahí. En Word, por ejemplo, funciones como cambiar el interlineado, insertar tablas, imágenes o gráficos, y personalizar estilos de texto no están disponibles. Excel carece de herramientas avanzadas como tablas dinámicas y macros, mientras que PowerPoint no permite el uso de dictado o la creación de presentaciones personalizadas. Estas restricciones podrían afectar significativamente la experiencia del usuario, especialmente para aquellos que dependen de estas herramientas para tareas profesionales o académicas.

Un portavoz de Microsoft declaró a PCWorld que esta versión con publicidad es parte de "pruebas limitadas" y que actualmente no hay planes de lanzarla de manera oficial. No obstante, la existencia de esta prueba sugiere que la compañía está explorando nuevas formas de atraer a usuarios que buscan alternativas gratuitas, posiblemente en respuesta a la creciente competencia de suites ofimáticas como Google Workspace.

La comunidad de usuarios ha reaccionado con escepticismo ante esta iniciativa. Mientras algunos valoran la posibilidad de acceder a Office sin costo, otros critican la inclusión de anuncios y las restricciones funcionales, argumentando que podrían afectar la productividad y la experiencia general de uso.

Por ahora, quienes deseen utilizar Microsoft Office sin costo pueden optar por la versión en línea, que también es gratuita pero requiere una conexión a internet constante y ofrece funcionalidades limitadas en comparación con las aplicaciones de escritorio. Alternativamente, existen otras suites ofimáticas gratuitas como LibreOffice o WPS Office, que, aunque no ofrecen todas las características de Microsoft Office, pueden ser suficientes para usuarios con necesidades básicas.

En resumen, aunque la idea de una versión gratuita de Microsoft Office puede parecer atractiva, las condiciones actuales de la oferta, con publicidad intrusiva y funciones limitadas, podrían no satisfacer las expectativas de todos los usuarios. Será interesante ver cómo evoluciona esta iniciativa y si Microsoft decide implementarla de manera más amplia en el futuro.