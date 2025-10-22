Cómo puede aplicarse la estrategia de Scott Bessent: “comprar barato y vender caro”

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, anunció recientemente un acuerdo con Argentina que incluye una línea de swap cambiario de US$ 20.000 millones entre el gobierno norteamericano y el Banco Central de la República Argentina (BCRA). En sus declaraciones, Bessent explicó que el propósito no es un rescate tradicional, sino “comprar barato y vender caro” apoyado en que el peso argentino está “subvaluado”.

¿Qué significa “comprar barato y vender caro”?

En términos básicos, la frase implica: adquirir activos (o una moneda) cuando su precio está bajo respecto a su valor esperado, para luego venderlos cuando su valor suba. En este caso, según la versión de Bessent, EE.UU. intervendría de modo que se aproveche una depreciación o subvaloración del peso argentino para adquirirlo “barato” o se genere o aproveche una recuperación del tipo de cambio o de la moneda para “vender caro”.

¿Cómo se aplica al "dólar argentino"?

* Argentina enfrenta fuerte volatilidad cambiaria, baja de reservas y presión sobre el peso.

* Con el swap de US$ 20.000 millones, EE.UU. se compromete a proveer dólares al BCRA bajo condiciones pactadas, lo cual da mayor liquidez en dólares.

* Bessent afirma que no se brinda dinero nuevo en sentido tradicional (“no es un rescate”), sino un mecanismo de cambio que busca estabilizar el peso.

* Al brindar este soporte, se crea un entorno para que los activos en dólares —desde bonos hasta inversiones denominadas en peso— puedan valorizarse, lo que elevaría la “venta” de esos dólares o inversiones vinculadas a la divisa.

Riesgos y controversias

* Algunos analistas sostienen que la operación beneficia más a los inversores externos que al conjunto de la economía argentina.

* La frase “comprar barato y vender caro” fue ampliamente destacada como un guiño hacia una estrategia especulativa, más que de estabilización de largo plazo.

* Existe incertidumbre sobre cómo se definirá “barato” y en qué momento se ejecutará la “venta cara”, especialmente en una economía tan volátil como la argentina.

* Desde el punto de vista del productor agropecuario o del ciudadano común argentino, la depreciación del peso y los ajustes cambiarios implican costos en términos de inflación, importaciones y capacidad de compra.

Implicancias para el agro argentino

Para el sector agropecuario, que suele operar en dólares (exportaciones) pero tiene costos en pesos (insumos, mano de obra, servicios), esta estrategia tiene varios efectos:

* Una estabilización del tipo de cambio mediante acceso a dólares puede moderar la volatilidad del dólar comercial o exportador.

* Sin embargo, si la estrategia favorece una apreciación artificial del peso o un atraso cambiario, la competitividad de las exportaciones puede verse afectada.

* La lógica de “comprar barato, vender caro” también puede traducirse en que los grandes actores financieros extraigan valor mientras los productores asumen riesgos cambiarios y de largo plazo.