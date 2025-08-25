Con tasas altas y tipo de cambio volátil, ¿cómo anda el sistema financiero argentino?

La actividad de intermediación financiera con el sector privado continuó creciendo en junio. El saldo real de crédito a empresas y familias en pesos se incrementó 4,2% en el mes (78,1% real i.a.), principalmente por las líneas comerciales y por los préstamos con garantía real. El saldo de financiamiento al sector privado en moneda extranjera aumentó 3,8% entre puntas de mes (139,8% i.a.)—variaciones en moneda de origen—.

En junio el saldo real de depósitos del sector privado en pesos aumentó 3,9% real respecto a mayo. El desempeño mensual fue explicado principalmente por el comportamiento del saldo de las cuentas a la vista (7,1% real), influenciado por el accionar de factores estacionales (por ejemplo, el pago del medio aguinaldo). El saldo real de los depósitos a plazo en pesos del sector privado permaneció sin cambios de magnitud en el período (0,2% real). Respecto al segmento en moneda extranjera, el saldo de los depósitos del sector privado aumentó 1,5% en el mes (72,7% i.a.) —variaciones en moneda de origen—.

"El ratio de morosidad del crédito total al sector privado se situó en 2,9% en junio, alcanzando a 5,2% para las financiaciones a familias y 1,1% para aquellas a empresas. Al cierre del primer semestre del año el sistema financiero continúo presentando elevados niveles de previsionamiento (equivalente a 119% del saldo de crédito en situación irregular)".

En junio el ratio de liquidez sistémico en pesos que contempla solamente las disponibilidades se mantuvo sin cambios significativos respecto al mes pasado, totalizando 13% de los depósitos en moneda nacional (+1,3 p.p. i.a.). El indicador amplio de liquidez en pesos alcanzó 46,6% de los depósitos en pesos, aumentando 1,2 p.p. respecto a mayo (-16,4 p.p. i.a.). El ratio de liquidez en moneda extranjera se incrementó 2,3 p.p. en el período, hasta alcanzar 60,4% de los depósitos en igual denominación (-14,1 p.p. i.a.).

Los indicadores de solvencia para el conjunto de entidades permanecieron en niveles relativamente elevados en el cierre del primer semestre del año. En junio el ratio de integración de capital para el sistema financiero se ubicó en 28,1% de los activos ponderados por riesgo (APR), reduciéndose 1,2 p.p. respecto al mes pasado. El exceso agregado de capital (integración neta de la exigencia mínima normativa) respecto del requisito regulatorio totalizó 247% en el período (-15 p.p. respecto a mayo). Todos los grupos de entidades financieras presentaron niveles de apalancamiento –calculados conforme a los lineamientos del Comité de Basilea— ampliamente superiores al mínimo regulatorio (3%).

En el acumulado de la primera mitad de 2025 el sistema financiero presentó resultados positivos equivalentes a 1,2% anualizado —a.— del activo (ROA) y 4,9%a. del patrimonio neto (ROE), por debajo de los niveles registrados en el semestre previo. En el acumulado de 12 meses a junio, el ROA del conjunto de entidades financieras totalizó 1,4% (ROE de 5,7%), reduciéndose 5,6 p.p. en términos interanuales (-24,3 p.p. i.a. en ROE).