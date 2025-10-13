Con un poco de optimismo, los papeles argentinos suben hasta 2 % en Wall Street

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street suben hasta un 2% en las operaciones previas de este lunes 13 de octubre.

Cabe recordar que el mercado de bonos estadounidense permanece cerrado, por lo que no habrá movimientos en los soberanos ni en el riesgo país.

En cambio, la plaza local opera con normalidad tras el feriado del viernes y la primera intervención del Tesoro de Estados Unidos en el mercado cambiario.

Entre los papeles más demandados se encuentran los de bancos y entidades financieras, sectores tradicionalmente sensibles al flujo de capitales globales. Los ADRs de bancos argentinos vienen liderando las subas en jornadas recientes, luego de una fuerte recuperación en días previos: por ejemplo, el 9 de octubre, algunos ADRs subieron más de 20 % en una sola sesión, con Grupo Supervielle, Galicia y Macro entre los protagonistas de ese repunte.

Este escenario está siendo alimentado por declaraciones del Secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, quien confirmó intervención en el mercado cambiario argentino y un swap por 20.000 millones de dólares con el Banco Central. Dichas acciones buscaban contener la caída del peso y apuntalar la confianza de los inversores locales y externos.

Además, la mejora en la percepción de riesgo país y el respaldo internacional —interpretado por el mercado como un “escudo” ante posibles shocks políticos o económicos— actúan como catalizadores para que inversores vuelvan a mirar activos argentinos.

No obstante, los operadores advierten cautela: la sustentabilidad del repunte dependerá de que la Argentina logre acumular reservas, mantener disciplina fiscal y consolidar señales creíbles tras las elecciones legislativas del 26 de octubre.