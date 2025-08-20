Con un tipo de cambio volátil y tasas altas, ¿cuál es la inversión que más rinde agosto?

Al respecto, se puede afirmas que en los primeros 15 días de agosto, la inversión más ganadora fue el plazo fijo tradicional, impulsado por la fuerte alza de las tasas de interés, tras el desarme de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFIs), en el que quedaron el mes pasado pesos "libres" sin colocar.

Por lo tanto, en los últimos 30 días, los intereses de los depósitos en pesos llegaron a avanzar más de 20 puntos porcentuales en algunos bancos, y llegaron a pagar hasta 47% de tasa nominal anual (TNA), el lunes, las colocaciones minoristas.

En concreto, el plazo fijo tradicional se transformó en el instrumento más ganador de la primera mitad de agosto, en el que acumuló una renta de 1,4% en ese período.

En segundo lugar se ubicó el plazo fijo UVA, que ajusta por inflación, y cuyo período mínimo de encaje son 90 días, que rindió en los primeros 15 días del mes pasado alrededor de 0,7%.

Lo sorpresivo del ranking es que el resto de las inversiones, de la mano de la caída del precio del dólar oficial, que fue superior al 4% en la primera quincena de agosto, experimentó, hasta el momento, un pésimo desempeño. Es que el blue bajó 1,1%, seguido por el Bitcoin, que entre la baja de su valor internacional y de la cotización del billete estadounidense local, terminó cayendo, en pesos, 1,4% en la primera parte de agosto. Lo mismo ocurrió con el oro, que retrocedió 2,4%.

Además, en todo el mes, el contado con liquidación, el MEP y el dólar oficial descienden cerca de 4%.

Finalmente, la peor inversión de agosto, terminan siendo las acciones de empresas líderes, debido a que el índice Merval bajó alrededor de 6% en la primera mitad de este período.