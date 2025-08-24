Coparticipación, internas en la Bolsa y recesión: Santa Fe reescribe su Constitución en medio de la tormenta económica

Santa Fe ya discute una nueva ley de coparticipación. Los dictámenes de la Comisión de Régimen Municipal de la convención constituyente establecen un esquema de armonización tributaria: no habrá margen para tributos “creativos” en cada municipio, pero sí un marco que garantice concurrencia y equilibrio entre provincia y comunas. En paralelo, se fijó una cláusula transitoria que da dos años de plazo para sancionar la nueva norma, con el compromiso de que “la torta no podrá ser menor a la actual”. El espejo elegido es Córdoba, donde la distribución resulta más generosa que en Santa Fe.

Este fue uno de los temas que sobrevoló el 141° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), un evento con más de 600 invitados entre empresarios, políticos y funcionarios, en el que no faltaron brindis, discursos cargados de rosca y también internas expuestas.

Milei: mea culpa y ajuste a fondo

El presidente Javier Milei llegó a la Bolsa con su estilo de “profesor de economía”. Con un lenguaje técnico, evitó hablar de los escándalos recientes —medicamentos en la ANDIS, fentanilo y tensiones en el Congreso— pero sí admitió un par de errores no forzados en la política de tasas. Aun así, dejó un mensaje contundente: no habrá flexibilización del torniquete monetario, aunque eso implique recesión.

La lectura fue inmediata: los banqueros y empresarios presentes asumieron que las tasas altas seguirán. “No habrá afloje electoralista”, coincidieron varios en el cóctel posterior. Así fue el cierre de una semana: los nuevos encajes que dispuso el Banco Central asfixiaron a los bancos en cuestión de días, obligando a recalcular medidas. Hoy, los plazos fijos más chicos se llegaron a pagar 50/55% , mientras los de mayor volumen ofrecen un 77%. Un esquema que enfría cualquier intento de crédito productivo y convierte al sistema financiero en un inmenso freno de mano.

Antes del plato fuerte, el gobernador Maximiliano Pullaro reclamó fondos que Nación debe a Santa Fe y cargó contra la discrecionalidad en la distribución de recursos. “Necesitamos votos en el Congreso, no vetos”, lanzó, en un discurso que buscó trascender la coyuntura provincial y reforzar su perfil nacional.

Interna en la Bolsa: el nombre que no se nombra

La otra tensión latente fue la interna de la propia Bolsa de Comercio. En su último discurso como presidente, Miguel Simioni aseguró que “no se trata de apellidos”, aunque la sombra de Mayra Boglich (Inalpa) estuvo presente: fue la más saludada de la noche y muchos la ven como continuidad natural. Enfrente aparece Víctor Cabanellas, señalado por algunos como “el pasado”, pero con apoyos que aún cuentan. La mayoría cree que el consenso se terminará tejiendo de acá a noviembre, cuando se defina la conducción.

La otra cara: la economía provincial en caída libre

Mientras en los salones se hablaba de futuro, el Observatorio de Coyuntura de Funepe marcaba en números la realidad del presente: mayo fue “el peor en diez años” para la industria, con una producción automotriz que cayó 40,6% interanual en Santa Fe, a contramano del crecimiento nacional de 25,2%. Oleaginosas y metalurgia explicaron más del 60% del derrumbe.

En exportaciones, aumentó el volumen (+3,1% en el semestre), pero ingresaron menos dólares (-1,6%) por la caída de precios internacionales. Solo en junio se perdieron US$125 millones frente a 2024.

El empleo retrocedió en Rosario y Santa Fe (-0,2% y -0,3%), con la mitad de las desvinculaciones explicadas por la baja de demanda.

Y el superávit fiscal prácticamente desapareció: de más de $400 mil millones en 2024 a apenas $2.742 millones este año (-99%).

Campo, puertos y clima de negocios

En medio de este panorama, la Bolsa de Rosario proyectó una campaña récord de trigo 2025/26 con al menos 20 millones de toneladas gracias a lluvias excepcionales en la región núcleo. También se esperan buenos números en soja y maíz, aunque persisten riesgos logísticos y sanitarios.

Mientras tanto, Bunge redirigió un embarque de 30.000 toneladas de harina de soja de China hacia Vietnam, reflejando las tensiones comerciales globales.

Y en paralelo, en la conferencia del Council of the Americas, funcionarios y empresarios debatieron el uso del RIGI como anzuelo para inversiones en energía y minería, con participación del BID y la CAF.

Más reformas en camino

La reforma constitucional trae consigo cambios que trascienden lo tributario:

Poder Judicial: Corte Suprema de siete jueces con límite de edad de 75 años y paridad de género, eliminación de designaciones fictas y juicios políticos transparentes.

Ministerio Público: organismo autónomo con Fiscal y Defensor General por cinco años, más consejos asesores para selección y enjuiciamiento.

Responsabilidad fiscal y servicios públicos: administración provincial obligada a regirse por sostenibilidad, transparencia y eficiencia, con margen para alícuotas progresivas y beneficios a cooperativas.

Participación ciudadana: se incorpora la revocatoria de mandato, consultas y audiencias públicas previas a leyes ambientales.

Derechos sociales: blindaje de fondos previsionales, derecho al agua, salud, educación, protección ambiental y derechos digitales.

Todo apunta a que el paquete será votado en bloque, con el capítulo judicial reservado como la última y más sensible pulseada.

Escándalos financieros: Casanovas y Arcamone

La detención del financista Daniel Casanovas, acusado de estafas, reavivó la larga lista de operadores ligados al agro que pasaron de la pileta infinita a la celda fría. Apenas una semana antes había sido detenido Pablo Arcamone, agente de Bolsa acusado de lavado y fraude. Nombres que se suman al “top ten” de casos resonantes en la región, desde Luis Herrera (ex Rofex) hasta los defaults de BLD y Vicentin en los últimos años.

Corte y juicios laborales: el costo oculto

En paralelo, la Corte Suprema de Santa Fe se reunió con jueces del fuero laboral para ordenar un frente cada vez más costoso: juicios millonarios, fallos imprevisibles y pasivos crecientes que afectan tanto a empresas como al propio Estado. Los nuevos jueces del máximo tribunal buscan uniformidad y previsibilidad en un terreno que se volvió un agujero negro para la economía.

Justicia y reforma: la última pulseada

Como se preveía, la reforma del Poder Judicial quedó para el final. La ampliación de la Corte, los mecanismos de selección y el control de fiscales y defensores serán el núcleo de la discusión. Aunque todo parece encaminado, nadie descarta que este tramo concentre la mayor tensión política.

El aniversario de la Bolsa dejó una postal precisa: brindis y discursos en el salón, mientras todos miran afuera y reconocen que la economía cruje entre tasas asfixiantes, exportaciones que rinden menos dólares, coparticipación en debate y reformas estructurales. Una provincia que, entre la fiesta y la realidad, busca reescribir sus propias reglas de juego, pero mejor con casco y calculadora.