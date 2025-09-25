¿Cuál es corte de carne "premium" que más bajó de precio en Rosario?

Los precios minoristas de la carne vacuna se ubicaron por debajo de la inflación oficial, pero hay un corte puntual que sorprendió

Por: Ecos365

Según un relevamiento del IPCVA, los precios minoristas promedio de la carne vacuna en Rosario mostraron una variación del 0.45%  en agosto con respecto al mes anterior, un 31.03% desde que comenzó el año 2025 y un alza del 56.7% con respecto a agosto 2024.

El precio de la media res en esta plaza muestra una variación del 0.49% con respecto al mes anterior, un 27.73% desde que comenzó el año 2025 y un 54.2% versus Agosto 2024.

Las mayores subas de precios en agosto 2025 en esta plaza se dieron en la falda (2.3%), el osobuco (1.8%) y la colita de cuadril (1.6%)). En cambio las mayores caídas en sus precios fueron el peceto (1.5%), la paleta (0.7%) y la tapa de asado (0.08%).

Pollo y cerdo

El precio del pollo fresco exhibió una variación del -1.9%, con respecto a julio 2025, un 20.3% desde que comenzó el año y una aumento interanual del 34.6%.

Por su parte, el precio del pechito de cerdo tuvo una variación del 0.02% con respecto al mes anterior, un 8.5% desde que comenzó el año y del 47.5% comparándolo a los valores registrados un año atrás.
 

