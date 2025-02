De los nuevos bares frente al río y hoteles a las movidas de Sancor, La Segunda, concesionarias y supermercados

El río Paraná vuelve a ser protagonista en la ciudad. La Municipalidad de Rosario está en plena reactivación de las concesiones de espacios gastronómicos y comerciales en la costanera, con el objetivo de que para fines de 2025 todos los proyectos estén en marcha. Desde la reapertura del anfiteatro, pasando por el ex Munich y el Quillagua, hasta la ambiciosa transformación de La Fluvial, el plan del Ejecutivo incluye bares, gimnasios y coworking en puntos estratégicos. Otros que están muy activos por estos días son La Segunda y Sancor Seguros. También las concesionarias de autos, que buscan hasta nuevos locales y batallan por marcas que buscan desembarcar en la región. En cambio, las constructoras y las cadenas minoristas y mayoristas de supermercados atraviesan una de sus peores crisis en décadas.

¿Qué espacios están en marcha y cuáles se suman?

Anfiteatro Humberto de Nito: La concesión gastronómica del anfiteatro, después de varios años de idas y vueltas, está lista y en pleno proceso de habilitación. Según la Municipalidad, la obra ya está terminada y los concesionarios esperan abrir a mediados de marzo.

Viejo Munich: del bar histórico a un gimnasio top

El emblemático edificio del ex bar Munich tendrá dos concesiones separadas. Sorprendió el interés por el gimnasio que podría tener una capacidad para 800 a 900 socios, diseñado como un club de entrenamiento, según algunos de los inversores interesados, ya que también se podría utilizar el espacio de la terraza.

Si bien la licitación para la concesión de espacio gastronómico va por separado se busca que tenga sinergia con el gimnasio.

La licitación sigue abierta hasta comienzos de marzo. “Se espera que la adjudicación se concrete en mayo, con la firma del contrato”, explicó Alejo Molina, funcionario de la Municipalidad de Rosario que trabaja para que salgan adelante las concesiones.

Parque España: nuevos bares y hasta un vagón de tren

El histórico bar Quillagua avanza después de un año de readecuaciones del proyecto al nuevo contexto económico. Desde los concesionarios reconocieron a Ecos365 que están trabajado “a full” y que el objetivo es abrir para mediados de 2025.

Otros dos bares, conocidos como Charladero y Quitapena, también están en desarrollo por una UTE de empresarios, aunque a un ritmo más lento porque el proyecto incluye un vagón de tren, que parece que es difícil conseguir. La intención municipal es que ambos estén operativos antes de fin de año, con aperturas escalonadas.

Coworking y café en la ex estructura vidriada

Un proyecto que cobra fuerza es la transformación del ex gimnasio vidriado, ubicado junto al Salón Vista al Río. La Municipalidad tiene grandes expectativas sobre este desarrollo, que busca darle nueva vida a uno de los puntos más icónicos de la costanera. Si lo que está en borradores prospera se instalará un espacio de coworking con un café de especialidad.

La Fluvial: el plan más ambicioso

Uno de los focos del plan de reactivación de la zona de la La Fluvial hasta los galpones, donde el Ejecutivo provincial, junto con la municipalidad, avanza en un proyecto integral que incluiría desde renovación comercial y refuncionalización de algunos espacios que estuvieron en conflicto en los últimos años por diversas causas.

Otros espacios ya operativos o en camino

El bar VIP, de la familia Messi, está en la última fase de obra.

El Patio gastronómico en Ludueña se encuentra en período de habilitación, con inauguración prevista para septiembre/octubre, que incluiría la reubicación de los pescadores.

El objetivo: 2025 con toda la costanera activa

Desde el Ejecutivo local aseguran que la meta es que todos los espacios estén en marcha este año, después de años de idas y vueltas en varias concesiones."Queremos que Rosario vuelva a mirar al río con propuestas atractivas y accesibles para todos", aseguró Sebastián Chale, secretario de Desarrollo Económico y Empleo de la Municipalidad.

Más hoteles para Rosario

Lejos del lamento de sus pares, Alberto Albamonte, el dueño de la franquicia Howard Johnson en Argentina, presidente del Grupo Hotelero Albamonte (GHA), que opera y comercializa los hoteles Howard Johnson y Days Inn en el país, avanza con nuevos negocios en un sector que cree tiene mucho por crecer. Este sábado, en marco de los festejos que el empresario Alejandro Piscione hizo por el 10 aniversario del hotel de Funes, en una charla con Ecos365 adelantó que en abril abrirá las puertas del hotel Howard Johnson frente al casino. También que a los 35 proyectos que tiene acordados para desarrollar la franquicia –algunos de ellos en Santa Fe- están en estudio más. ¿Rosario podría sumar una franquicia más? Albamonte no lo descartó.

¿Se vienen más concesionarias?

En las últimas semanas crecieron los rumores que frente a la apertura económica, baja de impuestos y reducción de la carga burocrática para la compra venta de vehículos, concesionarios de la región pujan para traer algunas marcas que aún no están en el mercado y hasta están viendo localizaciones para esos negocios. Al punto que alguno de ellos quiere hacerse de una esquina muy transitada de la ciudad, pero que actualmente tiene una fábrica y por eso está viendo si están sus papeles en orden para seguir en ese predio.

Pero a contramano de lo que ocurre en otros sectores de la economía, en el evento que realizó Pesado Castro esta semana mostrando los nuevos modelos de Chevrolet se pudo palpar que los concesionarios arrancaron el 2025 mejor de lo esperado.

Constructores en problemas

La contracara de los concesionarios son las constructoras. Hay varias que están con problemas financieros, incluidos algunos jugadores que en las dos últimas décadas fueron protagonistas de los desarrollos inmobiliarios de la región.

El parate no sólo se nota en los pedidos de permisos -los números más bajos de la última década- si no también con ralentización de muchas obras, con menos trabajadores en actividad y proveedores de distintos rubros frenados, sin poder ingresar para cumplir con sus contratos (aberturas, amoblamientos, etc).

En un contexto donde el cambio de modelo y la falta de inflación les quitaron una fuente clave de rentabilidad: el manejo de efectivo y la acumulación de proyectos en marcha. A esto se suma que los costos en dólares no paran de subir, lo que hace aún más difícil sostener el ritmo del negocio.



Supermercadistas a la escucha

En el sector minorista y mayorista del supermercadismo sucede algo parecido. Esta semana estuvo cargada de rumores sobre la venta de una cadena local. "Por ahora son sólo charlas", dijo a Ecos365 uno de los empresarios involucrados, que avanza en el lanzamiento de su plataforma digital.y

“Hoy todos conversan con todos”, fue la definición de otro mayorista que está todo el tiempo analizando nuevos negocios. Por lo menos 4 empresarios de la región confirmaron esta semana a Ecos365 que analizan compras, ventas o fusionarse. Pero que incluso se vio sorprendido días atrás cuando un histórico minorista le planteó de asociarse porque había estudiado que sus negocios eran complementarios. En tanto, otros como La Gallega siguen adelante con su ambicioso plan de transformación de la cadena de todos sus locales y de producción propia. El consumo está deprimido y no todos están preparados para competir.

Lo cierto es que todos los actores coinciden que, como está sucediendo en el agro con insumeras y distribuidores, se van a caer jugadores. El modelo del diputado Marra de acumular atún se terminó, al menos por ahora. Febrero 2025 vs febrero 2024 el precio de la lata bajó más de 20%. Y así en la mayoría de los productos. Nadie quiere tener ahora stock.

Al mismo tiempo están viendo que importar. Mientras el presidente Javier Milei realiza su noveno viaje a Estados Unidos, no deja de crecer el número de empresarios de la región que viaja o negocia directamente con proveedores chinos. El único freno que tienen para seguir comprando es lo deprimido que está el mercado interno.

Las cooperativas también están en movimiento

Todos los sectores están buscando negocios, reconvertirse u oportunidades. Las cooperativas también. Esta semana hubo dos novedades relevantes de jugadores de peso en la provincia de Santa Fe.

La primera la dio La Segunda Seguros que suma a Bioceres en el fondo SF 500 para financiar empresas tecnológicas que se lanzó durante la gestión de Omar Perotti y continuó como política de Estado Maximiliano Pullaro. Fue una buena noticia para la empresa de biotecnología, que una semana antes anunció una caída de ingresos del 24%, que dejaba de producir semillas, que se concentrará en desarrollos biotecnológicos y que había conseguido 20 millones de dólares para capital de trabajo con Rabobank.

La otra cooperativa es Sancor Seguros, que este sábado anuncio una nueva jugada de peso con la entrada de Allaria en el capital accionario de Banco del Sol, la banca digital de Sancor Seguros. Como dijo el CEO de Banco del Sol, Gabriel Guglielmino, se trata de un movimiento que no es solo una inversión, “sino el primer paso de una alianza pensada para revolucionar el acceso a financiamiento y servicios bancarios en empresas de todo el país”.

Con esta sociedad, Allaria Créditos S.A. y Argenpymes llevarán al ecosistema digital de Banco del Sol una batería de herramientas financieras que permitirán a las empresas mejorar su gestión de capital, acceder a financiamiento más eficiente y operar con una infraestructura de primer nivel en el mercado de capitales.

Por el lado de Allaria, el atractivo de esta alianza no solo pasa por el ingreso a una plataforma bancaria en expansión, sino por el acceso a la extensa red territorial de Sancor Seguros, un grupo con presencia en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, que maneja más de 9 millones de asegurados y una facturación superior a los 2.000 millones de dólares.